Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan saldırı girişiminin ardından pes etmeyeceğini belirtti. Saldırıları kınayan yerel yöneticiler Başkan Bozbey'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, Başkan Bozbey de halkla buluşmaya devam edeceklerini vurguladı.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Ahmet Keskin ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de söz alarak saldırı girişimini kınayarak Başkan Mustafa Bozbey'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son yaşanan provokasyonun kendisini yıldıramayacağını belirterek, '27 yıldır hemşehrilerimizin yanında dik durduk. Sorunlarını kendimize dert edindik. Bu olaylar tam tersine bizi daha fazla hizmet etmeye, hizmetlerimizi vatandaşa götürmeye teşvik eder' dedi.

Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında güne güzel başladıklarını, yaptıkları ziyaretlerde bölgede yapılacak hizmetleri, ilçenin geleceğini, esnafın durumunu, muhtarların sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştuklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, halkla bir araya geldikleri sırada menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı. Bu tür olayların kendisini asla yıldıramayacağını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Muhtarımız ve hemşehrilerimiz çok üzüldü, farkındayım. Ben de üzülüyorum. Ancak herkes bilsin ki Bursalıların her biri bizim için kıymetlidir. Hiçbir hemşehrimizin böyle bir olaya tanık olmasını istemem. İnsan olan herkes birbirine sarılır. Varsa sıkıntısı, eleştirisi dile getirebilir. Ancak fiziki müdahaleye gelince bu insanlık dışına çıkmak demektir. Bu kişileri tasvip etmiyorum. Onların bir daha böyle bir duruma gelmesine izin vermeyeceğiz' diye konuştu.

'27 YILDIR HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDA DİK DURDUK'

Bilgileri emniyetle paylaştıklarını ve görüştüklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Buradan sonra hastaneye gideceğiz. Bende bir şey yok ama tetkik yapılacak. Darbeden kaynaklı sağ tarafta bir şey var. 20 sene Nilüfer'de, 2 seneye yakın da Büyükşehir Belediyesi'nde yöneticilik yapıyorum. Aradaki 5 senede durmadan halkımızla pazarda, çarşıda, kahvede sürekli beraber olduk. Toplamda 27 yıldır hemşehrilerimizin yanında dik durduk. Sorunlarını kendimize dert edindik. Çözüm konusunda proje ürettik. Bizi bu tür olayların yıldırması mümkün değil. Tam tersine bizi daha fazla hizmet etmeye, hizmetlerimizi vatandaşa götürmeye teşvik eder' dedi.

Yakın zamanda yine bu alanda olacaklarını ifade eden Başkan Bozbey, 'Biz halkımızla kucaklaşmaya geldik. Kamu görevi esnasında bu tür olayla karşılaşmak bireysel de olsa son derece kötüdür ve kabul edilebilir değildir. Hemşehrilerimizi seviyoruz. Halkımıza hizmet etmek bizim için bir nevi ibadettir' diye konuştu.