Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri, 29 Kasım’da Fast Company Türkiye tarafından gerçekleştirilen Corporate & Startup Day etkinliğinde sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi tarafından, kurumların içinden yeni girişimlerin çıkmasının desteklenmesi, en iyi kurum içi girişimcilik programı ve en etkili kurum & girişim iş birliklerinin teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 6.’sı verilen ‘Kurumsal Girişimcilik Ödülleri’ni kazananlar, Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen ‘Corporate & Startup Day etkinliğinde açıklandı.

Bu yıl 37 farklı şirketten 32 kurum içi girişimcilik projesi, 34 kurum & girişim iş birliği ve 14 farklı şirketten en iyi kurum içi girişimcilik programı başvurusu alındı.En iyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde Akümgelsin (İnci Akü), Neoone (Anadolu Efes), Selekt AI: Yapay Zekâ ile Girişim Tarama Platformu (Enerjisa), ilk üçte yer aldı.