Türkiye, cennet meyvesi kuru incirde 2024/25 ihracat sezonunu başarılı bir performansla geride bıraktı. 2024/25 sezonunda kuru incir ihracatından elde edilen döviz getirisi yüzde 27'lik artışla 290 milyon 858 bin dolardan 369 milyon 759 bin dolara yükseldi.

İZMİR (İGFA) - Türkiye, kuru incir ihracatında 2024/25 sezonundaki 369 milyon 759 bin dolarlık ihracat geliriyle tarihinde ilk kez 300 milyon dolar barajını aşma başarısı gösterdi.

Kuru incir ihracatı miktar bazında irdelendiğinde, 2023/24 sezonunda 63 bin 549 ton olan kuru incir ihracatı, 2024/25 sezonunda yüzde 3'lük kayıpla 61 bin 621 ton oldu.

Küresel iklim krizinin olumsuz etkilerinin çok çetin yaşandığı bir sezon geçirdikleri bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, yaşanan olumsuzluklara rağmen başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını dile getirdi.

2025/26 SEZONUNDA HEDEF 400 MİLYON DOLAR

Kuru incir üretim ve ihracatında dünya liderliğini sürdürmek istediklerinin altını çizen Işık, en büyük ihraç pazarının Avrupa Birliği'ne olduğunu belirterek, ihracatın sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü kaydetti. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enstitüler, Üniversiteler, Tüccarlar ve Üreticilerle kuru incirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önüne geçmek adına yapılan izleme, önleme ve kontrol çalışmalarını paylaştıklarını belirten Işık, '2025/26 sezonu öncesinde aldığımız önlemler sayesinde yeni sezonda çok daha başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. 65 bin ton ihracat ve 400 milyon dolar ihracat hedefiyle yeni sezona giriyoruz' dedi.

Bu arada Türkiye, 2024/25 sezonunda 97 ülkeye kuru incir ihraç ederken ilk sırada 84,5 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Ege İhracatçı Birlikleri'nin Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtımı amacıyla sürdürdüğü Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi'nin olumlu etkisiyle ABD'ye kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 2'lik artışla 15 bin 67 tona çıkarken, döviz getirisi yüzde 43'lük sıçramayla 59 milyon dolardan 84,5 milyon dolara çıktı.

Kuru incir ihracatı Fransa'ya yüzde 30'luk artışla 33,2 milyon dolardan 43,2 milyon dolara tırmanırken, Almanya yüzde 32'lik talep artırdı ve 42 milyon dolarlık Türk kuru inciri ithal etti. Bu ülkeleri 17 milyon dolarla Kanada ve 14 milyon dolarla İtalya takip etti.