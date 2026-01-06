Bunlar da ilginizi çekebilir

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre toplantıda, komisyonun çalışmaları, rapor hazırlık süreci ve toplumsal uzlaşıyı güçlendirmeye yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Kurtulmuş, Meclis çatısı altında yürütülen bu tür çalışmaların demokratik zeminin güçlendirilmesi açısından önemine vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü rapor çalışmaları çerçevesinde, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

