TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.
ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü rapor çalışmaları çerçevesinde, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.
TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre toplantıda, komisyonun çalışmaları, rapor hazırlık süreci ve toplumsal uzlaşıyı güçlendirmeye yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Kurtulmuş, Meclis çatısı altında yürütülen bu tür çalışmaların demokratik zeminin güçlendirilmesi açısından önemine vurgu yaptı.