CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomi, emekliler, gençler, dış politika ve basın özgürlüğüne ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Özel, 2026 yılının 'yeni bir başlangıç' olacağını söyledi, boykot listesini kaldırdıklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeni yılın ilk grup toplantısında tüm vatandaşlara sağlık, huzur, refah ve adalet temennisinde bulunan Özel, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde ise 2026 yılının zor geçeceğini savunarak, 'Devletin alan eli bugün emekçinin, yoksulun ve emeklinin sırtındadır' ifadelerini kullandı.

'FAİZE AYRILAN PAY YATIRIMI İKİYE KATLADI'

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni eleştiren Özgür Özel, 2,7 trilyon liranın faiz ödemelerine, 1,4 trilyon liranın ise yatırımlara ayrıldığını belirterek, 'Bu bütçe Cumhuriyet tarihinin en faizci bütçesidir' dedi. Mevcut şartlarda vatandaşların bir önceki yıldan daha iyi bir yıl geçirmesinin mümkün olmadığını savunan Özel, çözümün sandıkta olduğunu dile getirdi.

TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırının 30 bin liraya ulaştığını hatırlatan Özel, asgari ücretin açıklandığı gün açlık sınırının altında kaldığını söyledi.

En düşük emekli maaşını da eleştiren Özel, kira artışlarının yüzde 34, emekli maaşı artışlarının ise yüzde 12'de kaldığını vurguladı. AK Parti iktidarları öncesinde en düşük emekli maaşının 1,5 asgari ücret olduğunu belirten Özel, bugün bu orana göre emekliye 42 bin lira maaş verilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin büyük bir sosyal krizin eşiğinde olduğunu öne süren Özel, iktidara çağrıda bulunarak kök maaşlara kanuni artış yapılması ve seyyanen zam verilmesinin şart olduğunu söyledi. Gelir vergisindeki adaletsizliğe de dikkat çeken Özel, düşük gelirli çalışanların çok erken yüksek vergi dilimine girdiğini savundu.

GENÇLER, ENFLASYON VE YARGI ELEŞTİRİSİ

Üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredilerdeki artışı yetersiz bulan Özel, enflasyon hedeflerinin tutmadığını söyledi. Yargıya güvenin olmadığı ülkelerde yüksek enflasyonun kaçınılmaz olduğunu belirten Özel, kuvvetler ayrılığına vurgu yaptı. Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki AYM kararının uygulanmamasını da eleştirdi.

Özel, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik askeri müdahalesini sert sözlerle eleştirerek, bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ifade ederek, Trump yönetiminin birçok ülkeyi tehdit ettiğini dile getirerek, 'Dünya bu haydutluğa karşı sessiz kalmamalıdır' çağrısında bulundu.

'BOYKOT LİSTESİNİ KALDIRIYORUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilan edilen medya boykotuna da değinerek, '19 Mart sürecinde ilan ettiğimiz tüm boykot listesini boşaltıyorum. Yeni bir sayfa açıyoruz' açıklamasında bulundu. Konuşmasının sonunda 2026'nın yeni bir başlangıç olacağını vurgulayan Özel, kutuplaşmaya son vererek tüm toplumu kucaklayacaklarını söyledi. Mücadeleden bir santim geri adım atmayacaklarını ancak milletle de muhabbette sonuna kadar ilerleyeceklerini belirten Özel, CHP'nin iktidar hedefini yineledi.