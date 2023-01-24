Bir döneme damga vurmuş en sevilen arabesk şarkılarıyla, kendi hayat hikayesini birleştirerek ‘Afara Bir Arabesk Müzikali’ni sevenlerine aktaran Uğur Aslan, önceki gün Ankara’da hayranlarıyla buluştu.

Yenimahalle Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlediği etkinlikte adeta izdiham yaşandı.

Binlerce müzikseverin akın ettiği müzikalde oturacak yer kalmadı. Aslan, sevenlerini izlemeleri için sahneye davet etse de çözüm olmadı.

Yoğunluğun ardından hayranlarının ilgisine ve sevgisine kayıtsız kalamayan Uğur Aslan, salona sığmayan müzikseverler için art arda iki kez sahneye çıktı.

Hem oyuncu hem de müzisyen kimliğiyle sahnede çifte şov sergileyen başarılı sanatçı, “Gösteriyi yer bulamadığı için izleyemeyen sevenlerim için ikinci kez tekrarlamak benim için onurdur” sözleriyle teşekkür etti.

Uğur Aslan, ‘Afara Bir Arabesk Müzikali’ ile Ankara’yı yerinden oynattı.