Nilifer'den; 'Yaşamak Ne Güzel Şey' şarkısı ile yeni yıla adım...

Türk Pop Müziği’nin eşsiz sesi Nilüfer, yeni yılı JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’de sahnede karşıladı. Geceye unutulmaz şarkılarıyla damga vuran Nilüfer, şarkılarını konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi. İki saat süren konserde sanatçı yeni yıla “Yaşamak Ne Güzel Şey” şarkısını seslendirerek girdi.

Siyah şık bir kostümle sahneye çıkan Nilüfer, sevenlerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

Büyüleyici ve masalsı yeni yıl atmosferiyle donanmış JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’de ödüllü şeflerin özel olarak hazırladığı menü eşliğinde yeni yılı karşılayan konuklar; Nilüfer’le unutulmaz bir yeni yıl gecesi yaşadı.

Nilüfer yeni yıl için ‘’2023’ün hepimize, ülkemize güzel haberler getirmesini diliyorum. Cumhuriyetimizin 100.yılına çok yakışır bir yıl olmasını dilerim’’ dedi.