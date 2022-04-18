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'Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri' 3. Kez Sahiplerini Buldu

Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, tüm dünyada Sanat Günü olarak kutlanıyor. Sanatın gelişmesini ve yayılmasını teşvik etmek amacıyla kutlanan Dünya Sanat Günü’nün ödül töreni, sanat dünyasındaki pek çok ismi bir araya getirdi.

KÜLTÜR-SANAT 18.04.2022, 15:59 Murat Aydın
'Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri' 3. Kez Sahiplerini Buldu

Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, tüm dünyada Sanat Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), İstanbul Sanat Derneği ve Artshop Yayıncılık’ın katkılarıyla, BAU Teras 212’de bir ödül etkinliği düzenlendi. Sanatın gelişmesini ve yayılmasını teşvik etmek amacıyla kutlanan Dünya Sanat Günü’nün ödül töreni, sanat dünyasındaki pek çok ismi bir araya getirdi.
“15 Nisan Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri” töreninde moderatörlüğü Artshop Yayınevi Sahibi Vedat Akdamar ve İstsanat Derneği Başkanı Seramik Sanatçısı Yıldız İbram yaptı. Açılış metnini okuyan Yeliz Nur, Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın, Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam’ın 2011 yılında önerisi ve UNESCO’ya bağlı IAA/ Uluslararası Sanat Derneği’nin onayı ile 2012 yılından beri “Dünya Sanat Günü” olarak kutlandığını belirtti.

Enver Yücel (BAU Global ve Bahçeşehir Ün. Mütevelli Heyeti Bşk.), Osman Öztürk (İstanbul Kültür Sanat Derneği Onursal Bşk.), Aslıhan Umar (BAU Konservatuvar Direktörü), Tamer Levent (Oyuncu/Yönetmen) ve İnci Otman (118 Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni) yaptıkları konuşmalarda, sanatın önemini ve iyileştirici gücünü vurguladılar.
İstanbul Sanat ve Kültür Derneği Onursal Başkanı, Şair-Yazar, E Emniyet Müdürü Osman Öztürk yaptığı açılış konuşmasında;
 Bu özel günün açılışını,  asırlara damga vuran ve hepimizin malumu olan soruyla yapmak istiyorum."Sanat sanat için midir, yoksa sanat toplum için midir?" Birçok açıdan yorumlara açıktır elbette bu sorunun cevabı. Ancak cevap ne olursa olsun, sanat insan içindir. İnsanı insan yapan, ruhu besleyen, dünyayı anlamlı kılan, sanattır. Ulu Önderimiz, Cunhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden çok iyi bildiğimiz gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanat hayattır!

“TÜRKİYEMİZİN VAROLUŞ MÜCADELESİNDE BAŞROLDE SANAT VARDI”

“Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; sanatı seven, sanatçıya değer veren yüce bir kişilikti.  Atatürk ile sanat ve sanatçı özgürleşmiş, dünyayla köprüler kurmuş ve ülkesinin, halkının geleceği için sorumluluk üstlenmiştir. Yaşam yolculuğumuzda sanatın ışığı karanlıkları aydınlatmış, insanlığa yol göstermiştir. Atatürk bu ışığın kendisidir ayrıca… O ışık ki görkemli bir cumhuriyet kuşağı yaratmıştır..Türkiyemizin varoluş mücadelesinde sanat her zamanki gücünü göstermiş, toplumun dönüşümünde ve uygar bir toplum düzeninin kurulmasında sorumluluk almıştır.”
Biz İstanbul Sanat ve Kültür Derneği olarak
“Ülke kalkınmasına, sanatı içselleştiren ve destekleyen bireyler modelini yaygınlaştırarak ve güçlendirerek katkıda bulunmak istiyoruz.
İşte bugün bu yüce amaçla burada toplanmış bulunuyoruz. Sanata ve sanatçıya her zaman değer veren BUEK Başkanımız Sayın Enver Yücel’e çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi ve BAU Konservatuara ülkemiz gençlerine sanatın yüceliğini ve eğitim gücünü yansıttıkları için ayrıca teşekkür ediyorum dedi.
BUEK Başkanı Enver Yücel yaptığı konuşmada sanatın yüceliğine, eğitimde sanatın işlevine ve kültürel mirasın korunmasına işaret etti. Liderliğini yaptığı okullarda sanata tüm bilim dallarında olduğu gibi önem verildiğini ve yeni kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuarda da ülkemizin gençlerine sanatsal yetkinlik kazandırmak, sanat ve kültürümüzün gücünü dünyaya tanıtmak için içtenlikle çaba gösterdiklerini belirtti. Konuşmasında: Sevgili Osman Öztürk benim çocukluk arkadaşım ve ülkemizin güvenliği için vatanın her köşesinde gururla görev yapmış bir Emniyet Müdürü. Ayrıca şiirleri 24 dile çevrilmiş, Kitapları Almanya ve İtalya’dan İspanya’ya kadar birçok ülkede yayınlanmış ve ödüller almış bir şair. Son yıllarda sanat hayatında bir çok etkinliğe imza attı. Bugün bu etkinliği düzenlediği için kendisine teşekkür ediyorum dedi.

Daha sonra söz alan konuşmacılar özetle, “Sanatın kalıcı olduğunu ve dünyayı anlamlı kıldığını, güzel duyguları harekete geçirdiğini, sanatsız bir toplumun estetik olamayacağını, Sanatın hem toplum hem de sanat için olduğunu, Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözleriyle sanata verdiği önemi gösterdiğini, sanatın toplumlara hoşgörü ve barışı getirdiğini, sanatın hem toplum hem de sanat için olduğunu; sanatın, sanat dalları kapsamında değil, daha geniş bir yaşama biçimi olarak düşünülmesi gerektiğini” ifade ettiler.

Müzik dinletisinin ardından opera sanatçıları, heykeltraş ve şairin yanı sıra ve çeşitli mesleklerden isme ödülleri verildi.

lk ödülü BUEK Başkanı Enver Yücel’e takdim eden İstanbul Sanat ve Kültür Derneği Onursal Başkanı Osman Öztürk konuşmasında;
Sayın Enver Yücel Türkiye'deki nitelikli eğitime ve dünya barışına verdiği katkılardan dolayı Birleşmiş Milletler Cifal İstanbul Başkanı olarak sürdürülebilir kalkınmanın önemine her zaman vurgu yapmıştır. Bu bağlamda sanatın iyileştirici gücüne inanmış ve temsilcisi olduğu tüm eğitim kurumlarında sanat eğitimine özel önem vermiştir. Müziğe olan aşkı ve tutkusu, şiire edebiyata tiyatroya dansa ve milli foklore olan ilgisi sayesinde ülkemizin kültürel mirasına her zaman sahip çıkmıştır. Neşesi ezgilerden türkülerden gelir sayın Enver Yücel’in. Ülkemiz çocuklarının eğitimi için döktüğünüz alın terine ve sanata ve sanatçılara verdiğiniz seçkin desteğe teşekkür ediyorum. Bu ödülü sizin çocukluk arkadaşınız olarak da takdim etmekten dolayı büyük onur duyuyorum. Varolun dedi.

Bu yıl, bu kategorilere Dijital Sanat da eklenirken, sanat galerilerinin temsilcileri ve eğitimciler de unutulmadı. Ödüle layık görülenler ise şöyle: Enver Yücel (BAU Global ve Bahçeşehir Ün. Mütevelli Heyeti Bşk.), Gülsin Onay (Piyanist), Gülseli İnal (Şair), Nur Sürer (Sinema Oyuncusu), Hakan Altıner (Oyuncu/Yönetmen), Işıl Özgentürk (Yazar), Eda Taşlı (Heykeltraş), Zafer Erdaş (Opera Sanatçısı), Akın Ekinci (Ressam), Otilia Radulescu İpek (Opera Sanatçısı), Yahşi Baraz (Sanat Kuruluşu), Volkan Kural (Seramik Sanatçısı), Prof. Dr. Ateş Acarsoy (Seramik Sanatçısı), Sadi Diren (Seramik Sanatçısı) Çerkes Karadağ (Fotoğraf Sanatçısı), Tarık Tolunay (Dijital Sanatçısı), Şenova Ülker (Jazz Sanatçısı), Buğra Özer (Seramik Sanatçısı) ve İstanbul İzev Vakfı (İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı Başkanı-Hakan Kural).

“15 Nisan Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri” tören etkinliği, sanatı ve sanatçıyı yaşatmak dileğiyle son buldu.

#EnverYücel #OsmanÖztürk #BAU #DünyaSanatGünü #OnurÖdülleri #Bahçeşehir Üniversitesi #Leonardo da Vinci #15Nisan
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