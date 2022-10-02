AKM’de 15 yıl aradan sonra Carmen operası sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde Carmen rüzgârı esti. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 yıl sonra Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenen eser ayakta alkışlandı.

Operadan baleye, tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun 1000’den fazla etkinlikle kapılarını açan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla sürüyor. Festivalin ilk gününde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'e ait olan Carmen operası izleyicilerle buluştu. Biletleri günler öncesinde tükenen eser, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 yıl sonra AKM’de sahnelenmesi açısından da sanatseverlerde büyük ilgi uyandırdı. İspanya’nın Sevilla şehrinde tütün fabrikasında işçi olarak çalışan ve güzelliğiyle herkesin aklını başından alan çingene kızı Carmen'in hikayesinin anlatıldığı eser, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu Carmen operasında orkestrayı Zdravko Lazarov yönetti. Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil’e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstlendi. Nesrin Gönüldağ’ın “Carmen” rolü ile sahnede olduğu gecede “Don José” rolüne Ali Murat Erengül, “Micaëla” rolüne Ayten Telek, “Escamillo” rolüne ise Caner Akgün hayat verdi. “Zuniga” rolünde Mithat Karakelle, “Moralès” rolünde Şahin Dedemen, “Frasquita” rolünde Sevim Ateş, “Mercédès” rolünde Ceren Şahin, “Le Dancaïre” rolünde Alp Köksal, “Le Remendado” rolünde Çağrı Köktekin sahnedeydi.

AKM’de Okay Temiz, açık havada Göksel, Emre Aydın ve 90’lar coşkusu

51 ayrı mekânda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde, 6000’den fazla sanatçının yer aldığı festival kapsamında düzenlenen ilk gece konserleri de coşku ve ilgiyle karşılandı. Türkiye’nin ve dünyanın sayılı perküsyon ustalarından Okay Temiz, AKM Tiyatro Salonu’nda müthiş bir performans sergiledi. Grand Pera’da, Şef Can Okan yönetiminde Genç Oda Orkestrası ve keman virtüözü Yury Revich seyircilerle buluştu. AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde ünlü sanatçı Göksel, Galataport Meydan Açık Hava Sahnesi’nde ise Emre Aydın dinleyen binlerce kişiye adeta bir müzik ziyafeti yaşattı. Şişhane Meydan Açık Hava Sahnesi’nde DJ Hakan Küfündür, Mansur Ark, Ragga Oktay ve Grup Vitamin’in “90’lar Türkçe Pop” konseri 90’lar ruhunu seyircilere bir kez daha hatırlattı.

Etkinlik ve söyleşilere büyük ilgi

Festival kapsamındaki etkinlikler ve söyleşiler de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı. AKM Çocuk Sanat Merkezi’ndeki ritim ve müzik atölyesi ile tiyatro şarkıları atölyesi çocukları hem eğlendirdi hem de müziğin eşsiz gücüyle tanıştırdı. AKM Müzik Kayıt Stüdyosu’ndaki mix teknikleri atölyesi müzikseverlerin tercihi oldu. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un çok yönlülüğü, Mısır Apartmanı’ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi’ndeki ilk sohbet etkinliğinde yazar Zafer Bilgi tarafından katılımcılara aktarıldı. Taksim Camii Kültür Merkezi’nde şair İbrahim Sadri, “Memleket Havaları” başlıklı söyleşisinde ziyaretçilerle buluştu. Galata Mevlevihanesi’nde ise anlatımlı sema gösterisi gerçekleştirildi.



