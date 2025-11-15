TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında yapılan toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bakanlığın bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Komisyon toplantısında söz alan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun kültür, sanat ve turizm alanındaki yansımalarını detaylı biçimde değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Milletvekili Ahmet Kılıç, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kültür ve turizm politikalarında son 23 yılda çok önemli bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Bir milletin yalnızca ekonomik göstergelerle değil, kültürel birikimi, tarih bilinci ve millî hafızasıyla güçlü olabileceğine dikkat çeken Kılıç, AK Parti iktidarları döneminde kültürün bir 'medeniyet inşası alanı' olarak ele alındığını ifade etti.

'Kütüphaneler artık yaşayan üretim merkezleri'

Kılıç, 2023 yılında hayata geçirilen '100. yılda 100 Yeni Kütüphane' hedefinin başarıyla tamamlandığını, bugün Türkiye genelinde 1.301 halk kütüphanesinin yalnızca okuma alanı olmaktan çıkarak yaşayan kültür merkezlerine dönüştüğünü söyledi.

Sanatın toplumdaki birleştirici rolüne dikkat çeken Kılıç, şöyle konuştu :

'Sanat kültürün ifade biçimidir, başka bir deyişle sanat kültürün ruhu ve dili gibidir. Eskiden sadece büyükşehirlerde yapılabilen sanat etkinliklerini, artık kamyon tiyatro, vagon sahne ve genç sahne projeleriyle Anadolu'nun dört bir yanına taşıyoruz. Bu sayede, binlerce çocuğumuz ilk kez tiyatro, bale ve operayla tanışıyor.'

Kültür ekonomisi ve yaratıcılık endüstrilerindeki büyüme

Film, müzik, tasarım ve gastronomi gibi yaratıcı endüstrilerin artık stratejik bir sektör hâline geldiğini belirten Kılıç, 2023-2025 döneminde sinemaya verilen 1 milyar TL'yi aşan destekten Türk dizilerinin 150'den fazla ülkede izlenmesine kadar pek çok başarıya işaret etti.

Kılıç, 'Bu topraklarda Selçuklu'nun taşına, Osmanlı'nın kubbesine, cumhuriyetin kalemine sinmiş bir ruh vardır. O ruh, bugün hâlâ türkülerimizde, halılarımızda, camilerimizin kubbelerinde yaşamaktadır. İşte, biz o ruhu yaşatmak, geleceğe taşımak için buradayız. Türkiye Yüzyılı dediğimiz büyük vizyonun kalbinde kültürün dirilişi vardır. Bu vizyon, sadece yolları, köprüleri, havaalanlarını yapmak değildir; insanın ruhunu, hafızasını, benliğini yeniden inşa etmek demektir' şeklinde konuştu.

Turizmde tarihî başarı: 2024'te 62 milyon ziyaretçi

Turizmin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bir medeniyet anlatısı olduğunu vurgulayan Kılıç, 2024 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 62,3 milyona, turizm gelirinin ise 61 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. AK Parti hükümetleri döneminde turizmin kriz dönemlerinden dahi hızla toparlandığını söyledi.

Bursa'nın 700. fetih yılı için özel programlar

Ahmet Kılıç, konuşmasında Seçim bölgesi Bursa'ya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Bursa'nın Osmanlı'nın ilk başkenti olarak hem tarihî hem de doğal zenginlikleriyle öne çıktığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu :

'Cumalıkızık köyü UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta ve ziyaretçilere Osmanlı köy hayatını deneyimleme fırsatı sunmaktadır. Yine, Ulu Cami ve Yeşil Türbe hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini fazlasıyla çekmektedir.

Uludağ ise kış turizmi ve kayak aktiviteleriyle Türkiye'nin önde gelen destinasyonu olarak şu anda cazibesini korumaktadır. Termal turizm alanında da Çekirge'de ve Oylat'ta sağlık ve SPA turizmi en cazip hâle getirilmiştir ve Bursa'mızın her anlamda turizmden en yüksek faydayı sağlaması için yoğun bir gayretle hep birlikte çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Sayın Bakanım, bu yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı. 6 Nisan 1326 tarihinde Bursa Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi tarafından fethedildi. Sadece bir şehir olarak fethedilmedi; adaletin, irfanın, hoşgörünün ve medeniyetimizin temel taşlarından biri olan Osmanlı'nın ilk başkenti olarak tarih sahnesine çıktı. Geçen yıl biz sizlerden rica etmiştik, ricamızı kırmadınız, teşekkür ediyoruz bunun için.

Bu vesileyle, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde bu yıl gerçekleştirilecek programlar Bursa'nın tarihî hafızasını yeniden canlandıracak, fetih ruhunu gelecek nesillere aktaracak ve bu aziz şehri bir kültür başkenti olarak yeniden taçlandıracaktır ve çok büyük anlam taşımaktadır bu etkinlikler. Türbeler, külliyeler ve çarşılar etrafında özel kültür rotaları oluşturacağız; uluslararası sempozyumlar, sergiler ve sahne gösterileriyle, tematik festivallerle Bursa'mızın derin medeniyet birikimini dünyaya anlatacağız ve geleceğe taşıyacağız inşallah. Bu noktada, başta Kültür Bakanlığımızda Bakan Yardımcılarımıza, Genel Müdürlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz, süreci titizlikle takip ediyorlar; birçok toplantıyı Valiliğimiz bünyesinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tüm Komisyon üyelerimizi, tüm milletvekillerimizi de Bursa'mızın 700'üncü fetih yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek programlara bekliyoruz.'

'2026 bütçesi kültürle büyüyen Türkiye'nin yol haritasıdır'

Konuşmasını bütçenin stratejik önemine vurgu yaparak tamamlayan Milletvekili Ahmet Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

'Ak Parti iktidarları döneminde attığımız her adım sadece bir sektörü değil, bir medeniyeti, bir kimliği ve bir geleceği inşa etme adamıdır. Kültür bize hem kim olduğumuzu hem de nereye gideceğimizi gayet iyi gösteriyor. Biz, millet olarak geçmişinden güç alarak geleceğini kendi elleriyle şekillendiren ve bu noktada ciddi tecrübeleri olan bir medeniyetiz ve bu geleceğin adını da 'Türkiye Yüzyılı' olarak ifade ediyoruz, kültür ve turizmi yalnızca bir sektör olarak görmüyor; milletimizin iradesinin ve medeniyetimizin en güçlü ifadesi olarak kabul ediyoruz. 2026 bütçemiz yalnızca bir yılın planı değil; kültürle dirilen, sanatla büyüyen ve turizmle güçlenen bir Türkiye'nin yol haritasıdır. Bu noktada kararlılığımız tamdır, inancımız sarsılmazdır ve irademiz de milletimizin emrindedir diyorum.'

Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek bakanlık kadrolarına teşekkür etti.