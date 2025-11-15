Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, genel merkez ve Eskişehir yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Belediye binasında gerçekleşen görüşmede, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın yanı sıra, Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel Başkan Yardımcıları Musa Ertugan, Seyit Yücel, Suzan Küçüksaraç, Mehmet Akif Cenkci, Özcan Pehlivanoğlu, GİK Üyeleri Erdoğan Erhan, Muharrem Özçelik, Genel Başkan Başdanışmanı Ertuğrul Tolga Orhan, Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP İl Başkanı Talat Yalaz da hazır bulundu.



Ziyarette kent gündemine ilişkin konular ele alınırken, Özdağ ve beraberindeki heyet Başkan Ünlüce'ye çalışmalarında başarılar diledi.



Özdağ, 'Anadolu'nun yükselen eğitim ve sanayi merkezi Eskişehir'de bu şehrin 21. Yüzyıla layık gelişimine öncülük eden belediye başkanlığını ziyaret etmenin mutluluğu ile Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyorum.' dedi.



Başkan Ünlüce ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Eskişehir'in gelişimi için yürütülen çalışmalara dair bilgi paylaştı.



Karşılıklı fikir alışverişiyle devam eden ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.