Türkiye turizm sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan '25. Skålite Turizmde Kalite Ödülleri', İstanbul Raffles Hotel'de düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. İstanbul Skal Kulübü tarafından organize edilen törende, Küllüoba ekmeğinin üretimi ile antik çağ tarihi ve turizmi bağdaştırmasına katkı sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Küllüoba Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki ödül aldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bu yılki ödül töreninde Eskişehir iki önemli ödül birden kazandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Küllüoba Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki, 5 bin yıllık geçmişe sahip Küllüoba ekmeği projesiyle turizme yaptıkları katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.



Küllüoba Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan ve 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen ekmek kalıntısından yola çıkılarak yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, dönemin ekmeği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek A.Ş. tarafından yeniden üretildi. Antik çağın izlerini günümüze taşıyan bu proje, tarih, arkeoloji ve gastronomiyi bir araya getirerek büyük ilgi topladı.



Bu kapsamda; Prof. Dr. Murat Türkteki, Küllüoba ekmeğinin 'Ortaya Çıkarılması', Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise ekmeğin 'Günümüze/ Geleceğe Taşınması' başlıklarında ödül aldı. Ödüller, Skal International İstanbul Kulübü Başkanı Selma Tatar ve Eskişehir Skal Turizm Derneği Başkanı Hakkı Gök tarafından takdim edildi.



Gecede konuşan Prof. Dr. Murat Türkteki, 'Bu keşif, Anadolu'da ekmek kültürünün kökenlerine ışık tutuyor. Bilimsel çalışmanın, turizmin ve kültürel mirasın birleşmesi bizler için çok değerli.' ifadelerini kullandı.



Başkan Ayşe Ünlüce de, 'Bu özel gecede Küllüoba Kazı Başkanımız Prof. Dr. Murat Türkteki ile birlikte ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduk. Küllüoba'da çıkarılan, 5 bin yıllık tarihi ekmeğimizle şehrimizin köklü geçmişini geleceğe taşımanın ve bu değerin turizm alanında takdir görmesinin gururunu yaşıyoruz.' dedi.



KALİTENİN GELENEKSELLEŞEN BULUŞMASI



1956 yılında kurulan Skål International İstanbul Kulübü, 1998 yılından bu yana 'Skålite - Turizmde Kalite' ödüllerini düzenliyor. Bu ödüller, turizmde kalite bilincini geliştirmek ve Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlamak amacıyla veriliyor. Skålite, her yıl turizmin farklı alanlarından kişi ve kurumları ödüllendirerek sektörün gelişimine ışık tutuyor.