Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü münasebetiyle, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde anma programı düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde düzenlenen '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı', 09.05'te saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başladı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, dekanlar, müdürler, akademisyenler, öğrenciler ve idari personellerin katılımı ile gerçekleşen program; Doç. Dr. Birol Büyükdoğan'ın 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anlamak' konulu konuşması ile devam etti.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, BAŞARILARIYLA TÜRK MİLLETİNİN ZOR ŞARTLAR ALTINDA NELER BAŞARABİLECEĞİNİ HERKESE GÖSTERMİŞTİR'

Doç. Dr. Birol Büyükdoğan, Atatürk'ün hayatından kesitler sunarak yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönemi, katılmış olduğu muharebeleri, parçalanmaya çalışılan bir ülkeyi, ülkesine ihanet edenleri, ülke düşmanla savaştayken halkı canından bezdiren iç isyanları, Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyetin ilanını ve daha sonra yapanları düşündüğümüzde karşımıza bambaşka bir kimlik çıkmaktadır. Atatürk'ü anlamak için öncelikle onun eğitim hayatına ve eğitimi onun nasıl şekillendirdiğine bakılmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk, başarılarıyla Türk milletinin zor şartlar altında neler başarabileceğini, bu milletin ülkesi için neler yapabileceğini herkese göstermiştir.

Mustafa Kemal'in gerek Harbiye'de öğrencilik yıllarındaki durumu gerekse subayken savaşlarda ve muharebelerde verdiği kararlar ile en sonunda milli mücadelede yapmış olduğu önderlik, onun liderliğini ortaya koymaktadır. Atatürk'ün; 'Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.' sözü eğitime verdiği değeri ortaya koymaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 87 yıl önce bugün aramızdan ayrılan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, canlarıyla ve kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, saygılarımı sunuyorum.'

Program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve yapılan sunumun ardından sona erdi.