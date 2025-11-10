Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla Selanik'te doğduğu evde gerçekleştirilen resmi törene katıldı.

YUNANİSTAN (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, duygu dolu anların yaşandığı törene Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Eren Hersan, Sefa Yılmaz, İbrahim Emre Tonaroğlu, Ahmet Tolga Kornoşor ve Ar-Ge Müdürü Serkan Cebeci ile katıldı. Restorasyonu tamamlanarak yeniden ziyarete açılan Selanik'teki Atatürk Evi'nde katılımcılar, saat 09.05'i gösterdiğinde derin bir sessizlikle saygı duruşunda bulundu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evde düzenlenen anma töreninin Osmangazi Belediyesi adına anlamlı bir iz bıraktığını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında Atamızın dünyaya gözlerini açtığı bu evde bulunmak, onun hatırasına duyduğumuz derin sevgi ve minneti ifade etmenin en anlamlı yoludur. Eğer bugün özgür, bağımsız ve onun gösterdiği hedeflerle yürüyebilen bir ülke isek; bu, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz sayesindedir. Bu vesileyle, Atamızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum' diye konuştu.

Bunun yanı sıra Başkan Aydın, Türkiye Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik'e Bursa'yı temsilen anlamlı bir teşekkür hediyesi sundu.