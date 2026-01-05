Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma vizyonu ile 2025 yılında hayvancılığa büyük destek sağladı. Kırsal hayvancılığı yerinde destekleyen Büyükşehir, 500 tonu aşan yem ve hibe destekleriyle üreticilerin yüzünü güldürdü. Veterinerlik hizmeti sayesinde de hayvan üreticilerine önemli bir destek sağlandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, tarım ve hayvancılığa yönelik proje ve desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Antalya'nın yayla ve kırsal bölgelerinde yapılan hayvancılığı sürdürmek ve geliştirmek amacıyla yem desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yanında oluyor. Artan yem maliyetleri nedeniyle hayvancılığı bırakma noktasına gelen üreticiler, Büyükşehir'in sağladığı destekler ve hibeler ile üretimlerini sürdürüyor. Girdi maliyetlerini azaltan destekler ile gençler de üretime teşvik ediliyor.

503 BİN 603 KG YEM DESTEĞİ

2025 yılında toplamda 500 tonu aşan hayvancılara yönelik yem destekleri yüz güldürdü. Yem desteği 97.850 kg saman balyası, 36.525 kg yonca, 7.650 kg arpa, 337.300 kg (6.746 çuval) %15 hibe destekli süt yemi ve afet bölgelerine 486 çuval süt yemi desteği şeklinde gerçekleşti.

12 MİLYON TL'LİK KATKI SAĞLANDI

Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere sunduğu ücretsiz veterinerlik hizmetleriyle de üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Hayvan üreticilerinin yıllık giderleri arasında yer alan veteriner hekim hizmetleri, hayvan sağlığı kontrolleri, paraziter ilaçlama, büyükbaş hayvan tırnak bakım ve kesim destek ve hibeleri artarak devam ediyor. Son beş yılda toplam 24 bin 572 hayvanın sağlık kontrolü, 156 Bin 26 hayvanın paraziter ilaçlaması ve 6 Bin 108 büyükbaş hayvanın tırnak bakımları profesyonel ekipler tarafından yerinde ücretsiz yapıldı. Sadece tırnak bakımını yaparak Büyükşehir hayvan üreticilerini yaklaşık 12 milyon TL'lik bir maliyet yükünden kurtardı.