Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek su sayacı ve tesisat donmalarına karşı vatandaşları uyardı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte su sayaçları, abone şube yolları ve iç tesisatlarda yaşanabilecek don olaylarına karşı vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiğini duyurdu.

KOSKİ'den yapılan açıklamada, özellikle kar yağışı ve ani soğukların etkili olduğu dönemlerde sayaçların ve tesisatın yeterince korunmaması halinde ciddi mağduriyetler yaşanabileceğine dikkat çekildi. Donmaya karşı alınacak basit tedbirlerin hem arızaların hem de maddi kayıpların önüne geçeceği belirtildi.

Açıklamada, 'Abone şube yolları, su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları yeterli ısı yalıtımı olmadığı takdirde donma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu alanların korunması abonelerin sorumluluğundadır. Gerekli önlemler alınmadığı için donan sayaçların değiştirilmesi durumunda sayaç ve değiştirme bedeli aboneden tahsil edilmektedir. Aynı şekilde abone şube yolu ve kolon borularındaki donmalar için yapılan açma işlemleri de ücretlidir. Tedbir almak, donma sonrası oluşacak masraflardan çok daha ekonomiktir' denildi.

KOSKİ, donan sayaçlara sıcak su dökülmesi ya da ateş tutulmasının boruların patlamasına neden olabileceğini vurgulayarak, bu tür müdahalelerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirtti. Çok soğuk havalarda şebekede suyun tamamen durgun bırakılmaması, tatlı su çeşmelerinin ise kullanımdan sonra çok az açık bırakılması önerildi.