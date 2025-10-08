AB'nin desteklediği ENHANCER Projesi, sürdürülebilir kalkınma için girişimcilik kapasitelerini geliştiriyor. Proje kapsamında kooperatiflere 17 milyon avro dağıtıldı. Yeni proje, 45 milyonu hibe olan 70 milyon avroluk destekle 2026'da başlayacak. Türkiye, göç yönetiminde daha aktif olacak.

ANKARA (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen 'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi' (ENHANCER) Projesi, istihdam yaratma odaklı kooperatif hibe programlarında başarılı uygulama örneklerinin paylaşıldığı çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi.

Çalıştayla birlikte, sergi alanında kurulan stantlarda projeden yararlanan kooperatiflerin ürünleri de sergilendi. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği çalıştayda sergi alanında kurulan stantlarda projeden yararlanan kooperatiflerin ürünleri de sergilenirken projenin 'ENHANCER PRO' isimli 3. etabının başlayacağı ve kooperatiflere yeni hibe ve desteklerin verileceği müjdesi de paylaşıldı.

17 milyon avro hibe desteği sağlayan ENHANCER projesinden yararlanan, 26'sı yeni faaliyete geçen olmak üzere 50 kooperatifin de katıldığı çalıştayda, 45 milyonu hibe olmak üzere 70 milyon avroluk yeni destekleme programına başvuruların 2026 yılının ilk aylarında yapılacağı duyuruldu.

'Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi' (ENHANCER) Projesi Türkiye'nin 12. Kalkınma Programındaki öncelikler dikkate alınarak hazırlandı. Birleşmiş Milletler'in 2025 yılını 'Uluslararası Kooperatif Yılı' olarak ilan etmesi nedeniyle önemi daha da artan bu projede, sürdürülebilir kalkınma, sosyo ekonomik gelişmede rolü bulunan, krizlere karşı dayanıklılığı artırmada öneme sahip kooperatifler için bugüne kadar 8 milyon avro destek sağlandı.

'TÜRKİYE GÖÇ YÖNETİMİNDE AKTİF BİR ÜLKE OLACAK'

Etkinliğin açılışında konuşan Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Türkiye Temsilciliği Başkanı Tamer Kılıç, Türkiye'de göç yönetiminin etkin yürütülmesinde liderlik yapan merkezin, stratejik olarak uluslararası alanda sağlanan fonların Türkiye'nin önceliklerini dikkate alarak kullanılmasında liderlik ettiğini ifade etti.

Türkiye'de yapılan çalışmalarda, sosyo ekonomik uyuma ve kalkınma projelerinin yapılması ile kalkınma hedefine destek vermeye önem verdiklerini söyleyen Kılıç, AB desteği ile 2020 yılından itibaren ENHANCER projesini uyguladıklarını, 32 milyon avro olan projenin temel amacının Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi hem bireysel anlamda eğitim vermek hem de hibe projeler sağlayarak ekosistemin önemli oyunculara destek sağlamak olduğunu kaydetti.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, kooperatiflerin yerel kalkınma hamlesi vizyonunun önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Şimşek, 'Ülkenin gerçek kalkınması sadece büyükşehirlerin gelişmesi ile değil en ücra köylerinden toplumun her kesimine kadar kimseyi dışarıda bırakmayan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla mümkündür. Bu anlayışla Bakanlık ve ajanslar olarak topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefi ile sahadayız' diye konuştu.