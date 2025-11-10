Ticaret Bakanlığı, kooperatifleri Hibe Destek Programımız ile güçlendirmeyi sürdürüyor. KOOP-DES Programı kapsamında 2020-2024 yılları arasında 772 kooperatifin 826 projesine 110,5 milyon lira destek sağlanırken, 2025 yılında ise 45 ilden 63 kooperatife 34,8 milyon lira yeni hibe verilecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında yürüttüğü hibe desteklerine 2025 yılında da devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, programın 2020 yılından bu yana kooperatiflerin üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve rekabet kabiliyetini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmaların, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda üretimin tabana yayılması, kadınların ve girişimcilerin güçlenmesi, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunduğu vurgulandı.

2020-2024 DÖNEMİNDE 110,5 MİLYON LİRALIK DESTEK

Bakanlık açıklamasına göre, 2020-2024 yılları arasında 772 kooperatifin 826 projesine yönelik hibe desteği kararlarının toplam tutarı 110,5 milyon lira oldu. Bu desteklerle kooperatiflerin üretim altyapıları güçlendi, istihdam olanakları arttı ve yerel ekonomilere katma değer sağlandı.

2025'TE 45 İLDEN 63 KOOPERATİFE 34,8 MİLYON LİRA HİBE

KOOP-DES'in 2025 yılı çağrı döneminde yapılan değerlendirmeler sonucunda, 45 ilde faaliyet gösteren 63 kooperatifin 68 projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda toplam 34,8 milyon lira tutarında destek sağlanacak.

Destek verilen iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, Kayseri, Konya, Mardin, Trabzon ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 45 il yer alıyor. Projelerin, üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata kadar geniş bir alanda kooperatiflerin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini artırması hedefleniyor.

DESTEK LİMİTLERİ ARTIRILDI

Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin artan maliyetlerini dikkate alarak 2025 yılı destek limitlerinde önemli artışlar yaptı. Buna göre; makine-ekipman ve demirbaş alımı desteği 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılımı desteği 60 bin liradan 150 bin liraya, nitelikli personel istihdam desteği ise iki personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya çıkarıldı.

Kooperatifçiliğin yalnızca bir ekonomik model değil, yerli üretimin, dayanışmanın ve milli kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bakanlık, KOOP-DES kapsamında daha fazla sayıda kooperatife, daha yüksek limitlerle destek sunmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, üreten istihdam sağlayan, yerel ekonomilere değer katan tüm kooperatiflerimize hayırlı olmasını diledi.