KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK'in Eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Zeytinoğlu, sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 2,9 artarken, aylık bazda yüzde 2,2 azaldığını belirterek, 'Yıllık artış olumlu, ancak aylık bazda Nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi görüyoruz' dedi.

Alt sektörlerdeki gelişmelere de değinen Zeytinoğlu, enerji sektöründeki yüzde 11,3, sermaye mallarındaki yüzde 12,2 ve yüksek teknoloji ürünlerindeki yüzde 29'luk yıllık artışların geleceğe yönelik yatırımlar ve katma değer açısından önemli olduğunu vurguladı.

İmalat sanayinde yıllık yüzde 2,7 artış kaydedilirken, aylık bazda yüzde 2,3 daralma yaşandığını belirten Zeytinoğlu, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında da hem aylık hem de yıllık bazda gerileme gözlemlendiğini söyledi. Tüketim mallarındaki düşüşün, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikaların bir sonucu olduğunu ifade etti.