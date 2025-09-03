Konya Meram Belediyesi, Konya’nın kalbinde yer alan tarihi mirasları gün yüzüne çıkaran ve şehrin kimliğini yeniden inşa eden Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bir adımda daha sona geldi.KONYA (İGFA) - Sahibata Mahallesi’nde yapılan kazılarda ortaya çıkan Selçuklu döneminin en büyük hamam kalıntısı, özel bir jeodezik cam kubbe ile kapatılarak hem korunacak hem de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sadece Meram’ın değil, Konya’nın yeni simgelerinden biri olacak projeyi yerinde inceleyip süreç hakkında bilgi aldı.

Proje mühendisleri ile görüşen Başkan Kavuş, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, “Şükran Kentsel Dönüşüm Projemiz kapsamında yaptığımız kazılarda ortaya çıkan Selçuklu dönemine ait en büyük hamam kalıntısı için çok özel bir proje gerçekleştiriyoruz. Jeodezik cam kubbe, yalnızca bu nadide eserin korunmasını değil, aynı zamanda modern mimarinin şehrimizin tarihiyle buluşmasını da sağlayacak. Gün ışığını içeri alan, gece ise şehre ayrı bir siluet kazandıracak bu yapı, Konya’nın yeni simgelerinden biri olacak. Yakın zamanda açılışını yaparak hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Öte yandan hemen yan binanın altında bulunan çini fırınını da ziyaretçilerimiz için hazırlıyoruz. Tarihe verdiğimiz değer, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “ŞÜKRAN’I TARİHİ YAPAN SADECE PROJENİN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİL KAZILARLA ORTAYA ÇIKAN BİNLERCE YILLIK TARİHTİR”

Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Konya’nın tarihi dokusunu yeniden ayağa kaldırdığını vurgulayan Başkan Kavuş, "Hamam kalıntısı, çini fırınları, Roma yolu, kilise ve Roma kamu binalarıyla birlikte Suriçi bölgesi yeniden tarihin ve sosyal hayatın merkezi haline geliyor. Çarşıdaki mağazalar, ofisler ve meydan düzenlemeleriyle burası sadece Meramlıların değil, tüm Konyalıların ve dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerin buluşma noktası olacak. Biz, Meram’da tarihi yeniden yaşatıyor, kültürü ve turizmi şehrimize kazandırıyoruz. Her adımda Konya’nın geleceğini tarihle buluşturuyoruz" dedi.

Kavuş, çalışmalar tamamlandığında, Suriçi Çarşısı ve çevresi yalnızca bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm duraklarından biri olacağını ifade ederek, "Konya, Roma’dan Selçuklu’ya, Osmanlı’dan günümüze uzanan medeniyetlerin izlerini taşıyan bir açık hava müzesi kimliğine kavuşacak. Jeodezik cam kubbe ise bu büyük dönüşümün simgesi olarak tarihe adını yazdıracak.” dedi.