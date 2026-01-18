Konya Selçuklu Belediyesi'nin çevreye duyarlı örnek projeleri öğrencilere erken yaşta çevre bilinci kazandırıyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi kompost üretim tesisini ziyaret eden Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. 2022 yılında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın öncülüğünde başlatılan kompost üretim çalışmalarıyla organik atıklar ekonomiye ve çevreye kazandırılıyor. Bu örnek proje gelecek nesillere de örnek oluyor. Bu çerçevede Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi botanik kulübü öğrencilerini ağırlayan tesiste yetkilikler, öğrencilere kompost üretimini baştan sona anlattı.

Başta pazar yerleri olmak üzere çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıklar önce toplanıyor, daha sonra yapılan işlemlerin ardından üretilen kompostlardan organik gübre elde ediliyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde gerçekleşen çalışmalarda yıl boyunca 3 bin ton kompost üretimi gerçekleştirilirken 2022 yılında üretime başlayan tesis bugüne kadar 10 bin 310 ton kompost üretimi gerçekleştirdi.

KOMPOST ÜRETİM TESİSİ YENİLİKÇİ UYGULAMALAR DA GELİŞTİRİYOR

Yenilikçi uygulamaların da yapıldığı tesiste üretilen kompost sıcaklığıyla oluşturulan serada deneme bitki üretimi de gerçekleştiriliyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: ' ÇEVRE VİZYONUYLA SELÇUKLU'YU DAHA YEŞİL BİR GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Selçuklu Belediyesi olarak çevreyi koruyan, doğal kaynakları verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan organik atıkları kompost gübreye dönüştürerek hem atık miktarını azaltıyor hem de yeşil alanlarımızda doğal ve sağlıklı bir kullanım sağlıyoruz. 2025 yılı boyunca 3 bin ton kompost üretimi gerçekleştirdik 2022 yılında faaliyetlerine başlayan tesisimizde bugüne kadar 10 bin 310 ton üretim yaparak önemli bir başarı elde ettik. Bu çalışma, sıfır atık vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Ayrıca gençlerimizin, öğrencilerimizin bu tesisleri ziyaret ederek süreci yerinde görmeleri, çevre bilincinin erken yaşta kazanılması açısından son derece kıymetlidir. Selçuklu Belediyesi olarak sürdürülebilir çevre politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kompost üretimi ile ilgili gözlem yaptıkları gezide bilgi veren yetkililere ve örnek uygulama nedeniyle Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür ettiler.