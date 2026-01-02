Konya Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda hayata geçirdiği kapsamlı altyapı yatırımlarıyla 282 kilometreyi aşkın su ve kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede ihtiyaçlar doğrultusunda su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerinin planlı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün son bir yıl içerisinde 181,2 kilometre yeni su şebekesi ile 43,7 kilometre su ıslahı ve deplase çalışmasını tamamladığını kaydeden Başkan Altay, ayrıca bu süreçte 50,1 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi hattı ile 6,9 kilometre kanalizasyon ıslah ve deplase çalışması yapıldığını kaydetti.

Konya gibi geniş bir coğrafyada güçlü ve sürdürülebilir su ve kanalizasyon altyapısı oluşturmanın en öncelikli hedeflerimiz arasında bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Her geçen gün merkez ve ilçelerimizde su ve kanalizasyon şebeke ihtiyacını belli bir plan ve program doğrultusunda minimize ediyoruz. İhtiyaç duyulan bölgelerde şebeke hattı oluşturmaya devam edeceğiz' dedi.

MODERN ALTYAPI, GÜÇLÜ ŞEBEKE

Başkan Altay, KOSKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; ekonomik ömrünü tamamlamış su ve kanalizasyon hatlarının yenilendiğini, öte yandan yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon şebekesi ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla da modern ve uzun ömürlü altyapı sistemlerinin devreye alındığını ifade etti. Islah ve deplase çalışmalarıyla mevcut hatların güvenli hale getirildiğini ve fiziki su kayıplarının önüne geçildiğini vurgulayan Başkan Altay, 'Yaptığımız yatırımlar yalnızca bugünü değil, Konya'nın geleceğini de güvence altına alıyor. Her bir metre su ve kanalizasyon hattı, gelecek nesillerimize bırakacağımız bir emanettir. KOSKİ'nin sahada titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde, suyumuzu daha verimli kullanıyor, kayıpları minimize ediyor ve kaynaklarımızı koruyoruz' ifadelerini kullandı.