Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde, Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında havacılık sektörünün gelişimi, güvenlik standartları ve sektördeki yeni teknolojilerin ele alındığı sivil havacılık temalı konferans düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Mesleki bilgi paylaşımının yapıldığı ve sivil havacılık kurallarının ele alındığı konferans; KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Türk Hava Yolları Sorumlu Kaptan Pilotu Celal Bek, Türk Hava Yolları Kabin Amiri Yasemin Demirel, Türk Hava Yolları Kabin Memurları Tuğçe Özev, Enes Bilgin ve Alev Doğan'ın yanı sıra Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ile Pilotaj Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

'GENÇLERİMİZİ, ÜLKEMİZİN İHTİYACI OLAN ALANDA YETİŞTİRMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCIYORUZ'

Konferansın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, 'Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bu değişimin en yoğun yaşandığı alanlardan biri havacılık sektörüdür. KTO Karatay Üniversitesi olarak, ülkemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak bu alana yöneldik ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Siz değerli gençlerimizi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Sizler yarınımızın teminatısınız. Özellikle uçuş eğitimlerinde son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran değerli konuklarımıza teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum.' şeklinde konuştu.

'21. YÜZYIL, HAVACILIK YÜZYILIDIR'

Mesleki bilgi paylaşımında bulunan Türk Hava Yolları Sorumlu Kaptan Pilotu Celal Bek, 'Havacılığa ilgi duyan gençlerle bir arada olduğumda her zaman büyük bir heyecan duyuyorum. Çok sayıda uçuş gerçekleştirdim, harp görevlerine katıldım ve dünyanın farklı bölgelerinde zorlu şartlar altında görev yaptım; ancak bugüne dek hiçbir ortamda burada yaşadığım heyecanı hissetmedim. Çünkü buraya baktığımda bir ülkenin geleceğini görüyorum. Bir ülkenin geleceğini anlamak için gençlerine bakmak yeterlidir. 21. yüzyılın bir havacılık yüzyılı olacağını söylüyor ve bunu bizzat tecrübe ediyoruz. Bu yüzyıla yön verecek insanları burada görmek, gerçekten tarifsiz bir gurur ve heyecan kaynağıdır. İçinde bulunduğumuz çağ; bilgilerin son derece hızlı değiştiği, dönüşümün baş döndürücü bir hız kazandığı bir dönemdir. Aslında bu çağ, tam anlamıyla havacılık çağıdır. Havacılıkla doğrudan ilişkisi olmayan bir toplumun bu yüzyıla ayak uydurması kolay değildir. Unutulmamalıdır ki gökyüzü hepimizin; ister havacı olalım ister olmayalım, bu ortak mirasa sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur.' ifadelerini kullandı.

Konferans, soru-cevap oturumu, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.