Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma sofralarını Soma ilçesine taşıdı. Soma Pazaryeri'nde gerçekleştirilen iftar programında yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin Soma'da düzenlediği iftar programına Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, daire amirleri, siyasi parti ve kamu kurumu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında konuşan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Ramazan ayına ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, 'Soma olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ancak asla umutsuz değiliz. Karanlığın en koyu olduğu an, güneşin doğmasına en yakın zamandır. İnanıyorum ki bu mübarek günlerde ettiğimiz dualar kabul olacak. Soma'mız hak ettiği noktaya gelecek; termik santralimiz kapanmayacak, maden işçilerimiz haklarını alacak ve ilçemizin sorunları bir bir çözüme kavuşacaktır. Bu güzel organizasyon ve her zaman yanımızda olduğu için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkürlerimi sunuyorum.' dedi.