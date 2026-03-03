FIRST LEGO League Challenge 22. Sezon Yerel Turnuvaları'na ev sahipliği yapan Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce genç yeteneğin inovatif projelerine sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 'UNEARTHED™' temasıyla gerçekleştirilen FIRST® LEGO® League Challenge 22. Sezon Yerel Turnuvalarına ev sahipliği yaptı.

28 Şubat - 1 Mart 2026 tarihlerinde GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ortaokul seviyesindeki öğrenciler bilim, teknoloji ve mühendislik alanındaki becerilerini sergiledi.

Baymak'ın ana desteği ve GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nün iş birliğiyle hayata geçirilen turnuva, gençlerin problem çözme, araştırma ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirmeyi hedefledi. İki gün süren yoğun program kapsamında öğrenciler; robot oyun karşılaşmaları, jüri oturumları ve yenilikçi proje sunumlarıyla jüri karşısına çıktı.

TURNUVALARDA 77 TAKIM YER ALDI

Turnuvanın ilk gününde Diyarbakır'dan Çanakkale'ye kadar 8 farklı şehirden gelen 41 takım ve 375 öğrenci turnuvalara katıldı. Cumartesi gününün şampiyonu Legomasters (Özel Ataşehir Bahçeşehir Koleji) olurken, pazar günü düzenlenen ve 36 takımın katıldığı turnuvalarda Rising Phoenix (Özel Bilgi Cesaret Nitelik Ortaokulu) şampiyon oldu. Toplamda 11 takım, 7-8 Mart tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek olan Ulusal Turnuva'ya katılma hakkı kazandı.

Etkinliğe katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan isimler arasında; GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Meral Elçi, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Karaoğlu Ceyhan, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ve Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan yer aldı.

GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü rehberliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı ev sahipliği, genç yeteneklerin sergilediği inovatif projelerle renklendi.