Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2021 yılında kurulan hava kalitesi ölçüm istasyonlarının son 2 yıldır istikrarlı şekilde hava kalitesinin yükseldiğine dair sonuçlar verdiğini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin şehrin hava kalitesini iyileştirme adına uzun yıllardır ortaya koyduğu çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı.

2021 yılında öncelikle sorunun kaynağını tespit etmek adına 8 farklı noktada kurulan Hava Kalitesi Ölçüm Cihazlarından yılın 365 günü alınan veriler ışında adım adım yapılan planlamayla, hava kalitesinde sürekli iyileşme elde edildi.

İnegöl Belediyesi'nin web sayfasında da 365 gün şeffaf bir şekilde paylaşılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarındaki sürekli ve kalıcı iyileşmeye dair, Belediye Başkanı Alper Taban bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Kamuoyunu konuya dair bilgilendiren Başkan Taban, olumlu sonuçlar alınmaya başladığını ve daha kaliteli havaya erişim noktasında da yol haritasının belli olduğunu söyledi.

ŞEHRİN HAVA KALİTESİ 365 GÜN TAKİP EDİLİYOR

İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezinde hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerinin grafiklerle sunulduğu basın toplantısında, Başkan Alper Taban güzel gelişmeleri duyurmak için toplandıklarını söyledi. İnegöl'de uzun zamandır takibini yaptıkları hava kalitesini izleme sisteminden elde edilen verileri ve bu alanda yapılan çalışmalarla beklentileri paylaşmak istediklerini kaydeden Taban, 'Göreve geldiğimizde hem vatandaşlarımızın hem de bu konuda yetkinliği olan insanların ilettiği konular vardı. Hava kalitesinin iyileştirilmesi noktasında talepler vardı. Öncelikle biz bu sorunun tespitini yapmaya çalıştık. Önce tespit edelim, sonrasında da bunlarla ilgili adımlarımızı atalım şeklinde planlamamızı yaptık. Gözle gördüklerimizi verilerle somutlandıralım istedik. Kurmuş olduğumuz hava kalitesi ölçüm cihazlarıyla yılın 365 günü İnegöl'ün hava kalitesini vatandaşlarımızla paylaşmaya başladık. 8 istasyonda gün gün neler olduğunu, nasıl değişimler yaşandığını şeffaf şekilde sunduk. 12 ay boyunca da biz bu verileri istatistiklere dönüştürmeye çalıştık. Hava kirliliği ile ilgili sadece hava kirli demek yeterli değil. Beraberinde bu kirleticiler nelerdir onları bulmamız gerekiyor. 2021 yılında 8 noktada yerleştirdiğimiz istasyonlardan da epeyce veri topladık ve toplamaya da devam ediyoruz' dedi.

HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ İÇİN NELER YAPILIYOR?

Sadece hava kirliliği değil, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili de bir eylem planı yaptıklarını hatırlatan Başkan Alper Taban, 'Burada da havayla ilgili olan kısımlar var. Özellikle şehrimizde doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak bizim için önemli bir hedef. Beraberinde bu ölçüm istasyonlarında yine havada bir kirlenme gerçekleşiyorsa; hangi zaman diliminde, hangi mevsimde, hangi saatte, gece mi gündüz mü gibi bunları araştırmaya başladık. Geçen dönem ve bu dönem şehrimizde yapılan altyapı çalışmaları da aslında tozun süpürülmesiyle beraber bir miktar hava kalitemizi eksilten hususlardandı. Bu çalışmaların da toparlanması katkı sağlayacaktır. Yine artan araç sayısı ve araçlardan çıkan egzoz emisyonlarının da şehrin hava kalitesini değiştirdiğini fark ettik. Bu alanlarda da mutlaka her vatandaşın araçlarını standartlarda tutma yükümlülüğü var. Trafiğin dağılabilmesi için kuzey güney geçişleri noktasında çalışmalar yaptık. Tunaboyu Caddesini açmaya çalışıyoruz, Ağaç İşleri Kavşağımız açıldı, çevre yolu planlarımız var. Bir yandan trafik yükünü de dağıtıp havayla olan ilişkisine dolaylı olarak katkısı olacağını düşünüyoruz' diye konuştu.

KALICI İYİLEŞME SAĞLANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde istasyonlardan alınan verilerde, partikül madde değerlerinde düşüşler olduğunu gördüklerini kaydeden Belediye Başkanı Alper Taban, şöyle devam etti: 'PM 2,5 değeri dediğimiz partikül madde ölçümünde; 2023 yılında bu oran yüzde 51 iken, 2024 yılında yüzde 37,4'e, 2025 yılında da yüzde 28'e gerilediğini görüyoruz. PM 10 değerinde de 2023 yılında 87,0 iken, 2024 yılında 71,6 ve 2025'te ise 47,4'e düşmüştür. Bu istikrarlı şekildeki azalma bizi umutlandırıyor. Bunları yine ölçmeye devam edeceğiz. Sürekli izleyeceğiz. Bölgesel olarak hava koridorunu izliyor ve takip ediyor olacağız.'

DOĞAL GAZA TAM GEÇİŞ, HAVA KALİTESİ İYLEŞMESİNİ ARTTIRACAK

'Doğal gaza geçiş önemli dedim. Bölgemizde de Valiliğimizin aldığı bir İMÇK kararı mevcut. Doğal gaz geçen yerlerde özellikle ısınma amaçlı katı yakıtlardan çıkmamız gerekiyor. Odun, kömür değil, doğal gaz kullanmamız gerekiyor. İlçemizde 121.263 adet konut, 20.870 adet de işyeri bulunmakta. Ama doğal gaz abone sayımız 102 bin. Bu veriler ışığında doğal gaz abonesi olmayan 40.133 adet, yani yaklaşık %28'lik bir kesim bulunmakta. Doğal gaz kullanımını tamamına yaydığımızda, bu değerlerin daha da düşeceğini şimdiden söyleyebiliyoruz. Şu an kırsal mahallelere de doğal gazı yaymaya çalışıyoruz. Önümüzde Tahtaköprü var, OSB'de bir çalışma var, Akhisar bölgesinde 105 adada bir doğal gaz çalışması olacak. Hem konut hem sanayi bölgelerinin doğal gaza dönmesi bu verileri daha da olumlu hale getirmiş olacak. Bunun yanı sıra bizler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden de doğal gaz olarak yakıt yardımı veriyoruz. Bu şekilde geçişleri arttırmak istiyoruz.'

DENETİMLERDE TAVİZ YOK: 2025 YILINDA 335 İŞLETMEYE CEZA UYGULANDI

'Denetimlerimiz artarak devam edecek. Herkesin bilinçli bir şekilde hareket ederek doğru yakıtı kullanmasını istiyoruz. Kimse birbirinin hakkına girmesin. Kumaş sünger, mdf yakılmaması gerekiyor. Odun ve kömür de buna dahil. Zabıtamızın yanı sıra bu alanda hizmet veren bir Çevre Zabıta Birimi oluşturduk. Onlar da hem drone hem çeşitli kameralarla fabrika baca takipleri ve ihbarları takip ederek bu konuda sıkı bir denetim yürütüyor. 2025 yılında şu ana kadar 335 işletmeye hava kirliliğinden ceza uyguladık. Bunlar tespit edildiğinde İl Çevre Müdürlüğüne de bildiriliyor. Biz uyarı cezası uyguluyoruz ama oradan çok daha büyük cezalar da geliyor. Ben burada aynı hassasiyeti Büyükşehir Belediyemizden de bekliyorum. Onların bizden daha kapsamlı yetkileri var. o yetkileri kullanarak hem Bursa hem İnegöl'de bir takip ve denetim birimi oluştururlarsa bu konuları daha hızlı şekilde kontrol altına almış oluruz. Biz OSB'lerimiz, metal sanayi, küçük sanayi siteleri hepsine aynı şekilde gözlemlerimize devam ediyoruz. Daha yeni ve teknolojik yazılımlı denetimler de gelecek.'

VERİLERİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

'Bizler gelecekte bugünden çok daha iyi olacağımızı ifade edebiliyoruz. Hepsinin altı dolu, ayakları yere basan, geçmişte yaptığımız çalışmalardan bugün bir şeyler söyleyebiliyoruz. Bakalım 2026 yılında bu veriler ne olacak. Sizler de takip edin. Biz hava kalitemizi yılın 365 günü aynı kalitede tutmak istiyoruz. Sanayi yerlerinde ister istemez bir baca tütebiliyor. Ama önemli olan bu baca standartlarda mı çıkıyor. Çevre Bakanlığımızın da bölgemizde istasyonları var. Özellikle büyük firmaları onlar yakından takip ediyorlar. Vatandaşlarımızdan da ricamız var; hava ve çevre kirliliği noktasında tespitler varsa bizlere mutlaka bildirin.'