Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz?” mottosuyla düzenlediği bisiklet turları başarıyla tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almaya hak kazandığını anımsatarak, “Bisiklet turlarına katılarak hem şehrimizin zengin tarihi ve kültürel birikimi hakkında bilgi alan hem de bisiklet kültürüne katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini bisikletle keşfetmek için farklı güzergahlarda düzenlediği bisiklet turlarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almaya hak kazandığını anımsatarak, şehirde bisikletin daha yoğun kullanılmasıyla ilgili çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Konya’nın bisiklet dostu şehir kimliğini daha da güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Bu gibi etkinlikler bisikletseverlerden tam not alıyor. Daha önce bisikletle uzun sürüş yapmamış bisiklet kullanıcılarımız da bu turlarla beraber bisikletle uzun mesafeleri alma konusunda cesaret kazanıyor. Bisiklet turlarına katılarak hem şehrimizin zengin tarihi ve kültürel birikimi hakkında bilgi alan hem de bisiklet kültürüne katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BİSİKLETSEVERLER HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

“Tarih ve Kültür Dolu Rotalarda Pedallamak İster Misiniz?” mottosuyla dört hafta süren etkinlikte katılımcılar Selçuklu’da Sille, Çumra’da Çatalhöyük, Meram’da Meram Vadisi-Dere ve Karatay’da Boncukluhöyük güzergahlarına yapılan bisiklet turlarında bir araya geldi.

Tarihi noktalara bisiklet sürerek, rehberler eşliğinde şehrin tarihi birikimi hakkında bilgi sahibi olan katılımcılar, aynı zamanda doğal güzelliklerin keyfini doyasıya çıkardı.

Etkinliğe katılan bisikletseverler de bisikletle Konya’nın tarihi ve doğal güzellerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bisikletseverler, keyifli bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, bu imkanı kendilerine sunan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.