Nasdaq Verafin, Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı'na (GASA) Kurucu Üye olarak katıldı. Bu adım, finansal suçlarla küresel mücadeleyi güçlendiriyor. Şirket, Brezilya ve Meksika'da finansal suçlarla mücadelede işbirliğini artırmayı hedefliyor.

ACCESS Newswire / LAHEY, HOLLANDA (İGFA) - Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı (GASA - Global Anti-Scam Alliance), Nasdaq Verafin'in dolandırıcılık, finansal suçlar ve dijital sahtekarlıkla küresel mücadeleyi güçlendirmek adına GASA'ya (Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı) Kurucu Üye olarak katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Dolandırıcılık taktikleri sınırlar ve dijital kanallar arasında evrilmeye devam ederken, tüketicileri korumak ve daha güvenli finansal ekosistemler oluşturmak için sektörler arası iş birliği zorunlu hale gelmiştir.

Nasdaq Verafin'in katılımı, dünya genelinde güven, şeffaflık ve dayanıklılığı artırma ortak misyonunda anlamlı bir adımı temsil ediyor. Küresel çabaya katılmanın yanı sıra, Nasdaq Verafin, Latin Amerika'daki finansal ekosistemdeki paydaşlarla ortaklık kurmak ve finansal suçlarla mücadeleye yönelik bölgesel girişimleri desteklemek amacıyla GASA'nın (Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı) hem Brezilya hem de Meksika bölümlerine katılacak.

Nasdaq Verafin Uluslararası Ödeme Dolandırıcılığı Başkanı Mauriceo Castanheiro, 'Suçlular benzeri görülmemiş bir hızla yenilik yapıyor, bilgi silolarından ve eski teknolojilerin eksikliklerinden yararlanarak tespit edilmekten kaçınıyorlar. Finansal suçlarla mücadelenin dönüm noktasındayız; bu nokta, savunmamızı güçlendirmek ve dünya genelindeki tüketicileri daha iyi korumak için kolektif zekanın gücünden yararlanarak tüm ekosistemin bir araya gelmesini gerektiriyor. GASA (Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı) ile yakından çalışarak yenilikçi çözümleri, istihbaratı ve küresel uzmanlığı, Brezilya ve Meksika'daki finansal kurumların karşılaştığı benzersiz zorluklarla paylaşmayı dört gözle bekliyoruz,' dedi.

Nasdaq Verafin, dünya çapında 2.700'den fazla finansal kurum tarafından güvenilen, finansal suç yönetimi teknolojisi çözümlerinde küresel bir liderdir. Şirketin yenilikçi yaklaşımı; suç faaliyetlerini caydırmak, tespit etmek ve önlemek için konsorsiyum verilerini, AI'yı (Yapay Zeka) ve makine öğrenimini birleştirir. Nasdaq Verafin'in konsorsiyum yaklaşımı, dolandırıcılık tespitini ve önlenmesini iyileştirirken yanlış pozitifleri azaltmak için 800 milyon karşı taraftan gelen veri ve içgörüleri kullanarak finansal sistemdeki gizli riskleri ortaya çıkarır.

GASA (Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı) Genel Müdürü Jorij Abraham, 'Nasdaq Verafin'in Kurucu Üye olarak Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı'na katılması, organizasyonumuz ve dolandırıcılıkla küresel mücadele için bir dönüm noktasıdır. Suç faaliyetlerini daha verimli ve etkili bir şekilde tespit etmek için teknolojiden yararlanma konusundaki derin uzmanlıkları, misyonumuza yeni bir içgörü ve etki düzeyi getiriyor. Nasdaq Verafin'in ortaklığı ve temsilcilerinin Brezilya ve Meksika Bölümlerimizin yönetim kurullarına katılmasıyla, küresel bilgiyi yerel eylemle birleştirme yeteneğimizi güçlendiriyoruz. Birlikte daha güçlü politikalar şekillendirebilir, sektör iş birliğini hızlandırabilir ve dolandırıcılıktan arınmış bir geleceğin temellerini atabiliriz' dedi.

Brezilya Bölüm Direktörü Renata Salvini, 'Nasdaq Verafin'in Kurucu Üye olarak eklenmesi sadece Brezilya Bölümü için bir dönüm noktası değil, aynı zamanda pazarımızın geçerliliğinin ve ilk günden beri inşa ettiğimiz çalışmaların ciddiyetinin güçlü bir onayıdır. Mükemmellik, yenilikçilik ve dürüstlüğe olan derin bağlılığıyla bilinen, küresel olarak tanınan bir kurumla yolculuğumuza başlıyoruz. Bu ortaklık, küresel uzmanlığı yerel etkiye dönüştürme yeteneğimizi güçlendiriyor ve Brezilya'da dolandırıcılık ve finansal suçlarla mücadelede iş birliği standardını yükseltme misyonumuzu hızlandırıyor' dedi.

Meksika Bölüm Direktörü Sissi de la Peña, 'Meksika'daki Dolandırıcılık Durumu 2025 Raporu'na göre, Meksikalı yetişkinlerin yüzde 76'sının dolandırıcılık kurbanı olması ve yıllık 139 milyar peso kaybedilmesiyle birlikte, 2026 yılı yıkıcı olacak. AI (Yapay Zeka) üretkenliği demokratikleştirdi ancak dolandırıcılığı endüstriyelleştirdi; bu bir tahmin değil, bir geri sayım. Bu salgınla mücadele, dijital platformlar, telekomünikasyon, finans ve yetkililer arasında erken tespitin koordineli eylemi tetiklediği entegre savunmalar gerektirir. Nasdaq Verafin'in GASA (Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı) Meksika'ya katılması, teknoloji ile koordinasyon arasındaki boşluğu dolduruyor. Sistemik iş birliği olmadan ekonomik sistemimiz savunmasız kalır. Bu, temel istikrar konusundaki çok paydaşlı taahhüdümüzü güçlendiriyor,' diye ekledi.

Bu ortaklık sayesinde, Nasdaq Verafin yöneticileri GASA (Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı) Meksika ve Brezilya'nın Bölüm Danışma Kurullarına katılacaklar. Kurucu Üye olarak Nasdaq Verafin, tüketicileri dolandırıcılık ve sahtekarlıktan koruyan yenilikçi yeni stratejiler geliştirmek için finansal suçları durdurma konusundaki yirmi yılı aşkın deneyiminden gelen içgörüleri getirerek GASA ve üyeleriyle iş birliği yapacak.

Nasdaq Verafin'in finansal suç tespiti ve önleme yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.verafin.com adresini ziyaret ediniz.

KÜRESEL DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE İTTİFAKI (GASA) HAKKINDA

Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı, misyonu dünya çapındaki tüketicileri dolandırıcılıktan korumak olan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. GASA (Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı); politika yapıcıları, kolluk kuvvetlerini, tüketici yetkililerini, STK'ları (Sivil Toplum Kuruluşları), finans sektörünü, telekom operatörlerini, internet platformlarını, hizmet sağlayıcıları ve siber güvenlik kuruluşlarını içgörü paylaşmak, ortaya çıkan dolandırıcılıkları ortaya çıkarmak ve sahtekarlığa karşı koordineli eylemi teşvik etmek için bir araya getirir. Daha fazla bilgiyi https://www.gasa.org adresinde bulabilirsiniz.

NASDAQ VERAFİN HAKKINDA

Nasdaq Verafin; Dolandırıcılık Tespiti ve Yönetimi, AML/CFT (Kara Para Aklamanın Önlenmesi/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele) Uyumluluğu ve Yönetimi, Yüksek Riskli Müşteri Yönetimi, Yaptırım Taraması ve Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı için Finansal Suç Yönetimi Teknolojisi çözümleri sunmaktadır. Toplam varlıkları 11 trilyon doları bulan 2.700'den fazla finansal kurum, dolandırıcılığı önlemek ve AML/CFT (Kara Para Aklamanın Önlenmesi/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele) çalışmalarını güçlendirmek için Nasdaq Verafin'i kullanmaktadır. Daha fazla bilgi için www.verafin.com adresini ziyaret edin.

