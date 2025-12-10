Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD tarafından tahsis edilen ömrünü tamamlayan ve barınma ihtiyacına uygun görülmeyen konteynerleri can dostlar için sıcak yuvaya dönüştürdü.

BALIKESİR (İGFA) - Türkiye'de ilk kez içerisinde özel gereksinimli patili dostlar için oluşturulan özel alanların bulunduğu, bölgenin en büyük kapasitesine sahip 'Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanı' görkemli bir törenle hizmete açıldı. 75 bin metrekare alanda kurulan tesis, 6 bin can dosta yuva olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Türkiye'de ilk kez içerisinde özel gereksinimli patili dostlar içinde özel alanların bulunduğu, bölgenin en büyük kapasitesine sahip 'Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanının' açılışını gerçekleştirdi. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Tesiste AFAD tarafından özellikle hayvan barınağı yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen ömrünü tamamladığı için barınma ihtiyacına uygun görülmeyen konteynerler kullanıldı. 75 bin metrekare büyüklüğündeki alanda oluşturulan tesis, 6 bin can dosta sıcak yuva olacak. Yaşam alanında özel gereksinimli can dostların tedavi ve bakım imkanlarının yanı sıra sosyalleşme ve oyun alanları da yer alıyor. Balıkesir'e yakışır, Türkiye'ye örnek bir projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın öncülüğünde hayata geçen 'Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz' kampanyasıyla 1409 can dostu sahiplendirerek sıcak yuvaya kavuşturduklarını söyledi. Vatandaşlara sahiplenme çağrısında bulunan Akın, sahiplendirilen can dostlara ücretsiz mama desteği ve veterinerlik hizmeti verdiklerini belirti.