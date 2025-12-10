Muğla'da Milas Belediyesi, soğuk kış günlerinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalarda her kış sezonu olduğu gibi bu yıl da yakacak yardımları sürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park ve yeşil alanlarda yapılan budama, temizlik ve bakım çalışmalarından sonra ortaya çıkan ağaç dalları ile kurumuş odunlar toplanarak yakacak haline getiriliyor. Soğuk kış aylarında ısınma desteği sağlayan Milas Belediyesi, odunların çuvallar halinde önceden belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımını gerçekleştiriyor.

Milas Belediyesi ekipleri bugüne kadar budama, temizlik ve bakım çalışmalarından elde edilen odunları 91 ihtiyaç sahibi aileye toplamda 455 çuval odun olarak teslim etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 'Belediye olarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bir tanesi de kış aylarında hayati önem taşıyan ısınma ihtiyacını giderebilmek. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz park ve yeşil alanlarda yapılan budama, temizlik ve bakım çalışmalarından sonra ortaya çıkan ağaç dalları ile kurumuş odunları toplayarak yakacak haline getiriyor ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi aileler için çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek' dedi.