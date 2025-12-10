Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Halk Dansları Topluluğu, Fransa'daki IGF Zenon Kolobych Olimpiyatları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek ödül aldı; etkinlikte uluslararası işbirlikleri için önemli adımlar atıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Dünya Folklor Birliği (IGF) tarafından düzenlenen Zenon Kolobych Olimpiyatları, 5-7 Aralık 2025'te Fransa'nın Voiron kentinde gerçekleştirildi. Ukrayna, Moldova, İtalya ve Fransa'nın folklor ekiplerinin yer aldığı organizasyonda, Türkiye'yi İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Halk Dansları Topluluğu temsil ederek ödül almaya hak kazandı.

İZMİT BELEDİYESİ HEYETİ ETKİNLİKTE TAM KADRO YER ALDI

IGF ile iş birliği sözleşmesi bulunan ve bünyesinde IGF ofisi temsilciliği bulunan İzmit Belediyesini, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, IGF Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Federasyon Başkanı Murat Hürriyet, İzmit Belediyesi AB Proje Uzmanı Burak Ergelen, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Koordinatörü Enis Üstüntaş, ekip üyeleri Eren Taylan ve Hacer Böbrek temsil etti. Ekip, uluslararası sahnede sergiledikleri başarılı performansla büyük beğeni kazandı.

HÜRRİYET VE EKİBE PLAKET TAKDİMİ

Ülkelerini temsil eden folklor ekiplerinin gösterilerinin ardından, İzmit Belediyesi Sanat Akademisi adına katılan Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine plaket ve ödül takdimi yapıldı.

YENİ KARDEŞ ŞEHİR ÇALIŞMASI VE ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Üç gün süren organizasyon boyunca yapılan temaslar sonucunda önemli adımlar atıldı: Moldova - Ungheni Belediyesi ile kardeş şehir çalışması başlatılması konusunda mutabakata varıldı.

Romanya - Mureş Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi ile İzmit Belediyesi Sanat Akademisi arasında 2026 yılından itibaren öğrenci ve eğitmen hareketliliğini içeren işbirliği protokolü imzalandı.

İzmit Sanat Akademisi'nin UNESCO Uluslararası Dans Konseyi tarafından tescillenmesi için görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca, Voiron Belediye Başkanı Julien Polat ile makamında yapılan görüşmede, İzmit Belediyesinin eğitim, kültür ve sanat alanındaki çalışmaları aktarıldı; iki yerel yönetim arasında ilerleyen süreçte hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.