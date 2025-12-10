Erzurum'da yıllardır sessiz sedasız iyilik köprüleri kuran hayırsever Sinan Demircioğlu, ihtiyaç sahibi ailelere odun, kömür, gıda ve temel yaşam malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Kentte yardımseverliğiyle tanınan Sinan Demircioğlu, yalnız kendi imkânlarıyla destek sunmakla kalmıyor; aynı zamanda başka hayırseverlerin yapmak istediği yardımlara da aracılık ederek pek çok aileye umut oluyor.

Demircioğlu'nun yürüttüğü gönüllü çalışmalar, sahada ihtiyaç sahiplerini bizzat tespit eden bir diğer hayırsever Sinan Sezer'in destekleriyle daha geniş bir alana ulaşıyor. Sezer, kış şartlarının ağır geçtiği Erzurum'da özellikle dar gelirli ailelerin durumunu inceleyerek gerekli bilgileri Demircioğlu'na iletiyor ve yardımların doğru adreslere ulaşmasında önemli rol oynuyor.

İki gönüllünün koordineli gayretiyle bugüne kadar çok sayıda aileye yakacak ve gıda desteği sağlanırken, vatandaşlar bu iyilik hareketinin her geçen gün büyümesinden memnuniyet duyuyor. Kentte 'gönüllü iyilik elçileri' olarak anılan Demircioğlu ve Sezer, yardımların tamamen karşılıksız ve gönül rızasıyla yapıldığını vurgulayarak, 'Bir ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebilmek her şeye değer' mesajını veriyor.