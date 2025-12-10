Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Ziraat Odasında Malatya Tarımı ve Üretimine yönelik düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan Er, toplantıda Malatya'nın yeniden inşası ve üreticilere yapılan yardım ve destekler hakkında bilgiler aktardı.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da Battalgazi Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Haluk Şener, MTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ve ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

Battalgazi Ziraat Odası Başkanlığında Malatya tarımı ve üretimine yönelik düzenlenen toplantıya katılan Başkan Er, 'Malatya'mız 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkıma uğradı.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın güçlü destekleriyle, şehrimizde de valimiz, belediyelerimiz, kamu kurumlarımızla senkronize çalışmayla belli bir aşamaya getirdik. Malatya'mız arka plana düşmüştü, biz bu durumu her platformda gündeme getirdik. Zamanında almamız gereken ödenekleri başka kaynaklarla Malatya'mıza getirdik. Malatya'mız ayağa kalkıyor, final aşamasındayız. Yaklaşık 105 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı. TOKİ ve Emlak Konut dışında devlet eliyle yerinde dönüşüm ile 15 bin bağımsız bölüm yapılıyor. Gerçekten büyük bir operasyon. Allah devletimize zeval vermesin, gelen kaynaklar ve senkronize çalışmayla diğer illerden daha ileri bir noktaya geldik. 68 bin bağımsız bölümü teslim ettik, diğer bağımsız bölümlerde bitme aşamasına getirildi' dedi.

Başkan Sami Er, belediyecilik hizmetleri kapsamında ciddi bir alt yapı yatırımı yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi, 'Malatya'mızda 30 milyarlık altyapı yatırımı var. 15 milyarı belediye eliyle yürüyor. Bunun yanında TOKİ, 15 milyar değerinde altyapı ile rezerv alanlarda 20 taziye evi yapıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç ise tarım sektörü için bir araya geldiklerini ifade ederek, 'Küresel ısınmadan dolayı tarım ve hayvancılık üreticileri mağduriyet yaşamaktadır. Tarıma devlet, bürokrat ve kurum eli değmeden tarımı sürdüremeyiz. Tarıma dokunan el kutsaldır. Zirai don sonrası sigortası olan ve olmayan üreticilerimize 7,5 milyar para ödendi. Devlet desteği olmasaydı kayısıya gerekli bakımı yapamayacak ve önündeki yıllarda da kayısıdan mahrum kalacaktık. Bu anlamda üreticimize destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e üreticilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.