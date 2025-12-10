Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kitap Gönüllüleri iş birliğiyle hayata geçirilen Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphaneleri ve Bilim Merkezleri, yapılacak kitap bağışlarını bekliyor. Manisa'nın ilçelerinde de açılması planlanan kütüphaneler için vatandaşlar kitap bağışında bulunarak projeye destek olabilecek.

Çocukların eğitimlerine katkı sunmak amacıyla başlatılan proje kapsamında vatandaşlar, Türkiye'nin her yerinden kitap bağışında bulunabilecek. Kütüphane ve bilim merkezlerinde, Manisalı yazar, şair ve sanatçıların çocuklara yönelik atölye ve eğitim düzenlemesi planlanıyor. Bu merkezler okumayı teşvik eden, bilim, sanat ve yaratıcılığı buluşturan eğitim alanları olarak tasarlandı. 'Kitaplarınızla Geleceğe Işık Olun' sloganı ile yapılan kitap bağışı çağrısına vatandaşların kitaplarıyla destek olması bekleniyor.

KÜTÜPHANE VE MERKEZLERİN SAYISI ARTACAK

Proje kapsamında ilk olarak Gördes ilçesinde açılan Atatürk Çocukları Ferdi Zeyrek Kütüphanesi ve Bilim Merkezi 11 bin kitap ile eğitim hizmetine başladı. 2026 yılının ilk ayında Demirci ilçesi İcikler Mahallesi ile Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi'nde de yeni merkezlerin açılması planlanıyor.

Projenin hedefi, merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısını yaşatırken, Manisa'nın tüm ilçelerinde çocukların eğitimine katkı sağlayacak merkezler oluşturmak olarak açıklandı.