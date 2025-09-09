Mardin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin şehir yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik önemli bir projeye destek veriyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

“Planlama Süreçlerine Kentsel Isı Adası Etkisi Azaltımının Entegrasyonu İçin Bir Model: Yerel İklim Bölgesi Temelli Morfolojik Yaklaşım Projesi”, Gazi Üniversitesi ile TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülüyor. Projenin Mardin’deki paydaşı ise Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı oldu.

Küresel Risk Raporlarına göre, 2017-2020 yılları arasında art arda dört yıl boyunca aşırı hava olayları insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük risk olarak öne çıktı. Kentlerde artan yapılaşma sonucu ortaya çıkan kentsel ısı adası etkisi de bu riskleri büyüten başlıca sorunlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Projenin amacı; kentlerde ısı adası oluşumunu ortaya koymak, yüzey ısı adası ile yapılı çevre arasındaki ilişkiyi bilimsel verilerle tanımlamak ve bu doğrultuda tasarım, planlama ve politika önerileri geliştirmek. Çalışma, şehircilik ile klimatoloji arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor.

Türkiye’de yapılan değerlendirmeler sonucunda proje şehirleri olarak Mardin ve Eskişehir seçildi. Proje kapsamında Mardin genelinde üç noktaya mini iklim istasyonu kuruldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, Kızıltepe kavşağı ve 1. Cadde’de kurulan istasyonlarda sıcaklık, nem, yağış, rüzgar hızı ve yönü ile güneş radyasyonu ölçümleri yapılıyor. Bu veriler, hem yerel iklim bölgelerine uygun parametrelerin incelenmesi hem de termal konfor modellemeleri için kullanılacak.

Projenin sonunda TÜBİTAK tarafından hazırlanacak rapor, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne sunulacak ve bulguların paylaşılması amacıyla bir çalıştay düzenlenecek. Elde edilecek sonuçlar, imar planlarında yapılaşma koşulları, yeşil alanların planlanması ve boşluk-doluluk oranlarının belirlenmesi açısından önemli bir altlık oluşturacak.