Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplumsal sorunlara kültürel yapı ile uyumlu, sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler üretmek amacıyla kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı'nın kısa sürede Türkiye'de örnek gösterilen bir model haline geldiğini söyledi.

Başkan Altay, 'Ortaya koyduğu özgün projelerle şehrimize değer katan genç kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Katkılarından dolayı Necmettin Erbakan Üniversitemize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ajansımız önümüzdeki yıllarda da yenilikçi projeleriyle ülkemizin sosyal dönüşümüne yön verecektir. SİA'nın kuruluşunun 5. yılını kutluyor, genç kardeşlerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum' dedi.

Kurulduğu günden bu yana sosyal inovasyonun gelişimi için önemli projelere imza atan SİA, 'En Etkili Sürdürülebilirlik' ödülünün sahibi oldu. 2024 yılı içerisinde 134 etkinlik düzenleyerek 13 bin 608 katılımcıya ulaşan ajans, 'Bir Buçuk Derece', 'Yayıncılık Yaz Okulu' ve 'Creathon' gibi programlarla gençlerin, araştırmacıların ve profesyonellerin yenilikçi fikirlerini destekliyor. Destek programları ile de gençlerin çözümün parçası olması için katkı sunmasına zemin hazırlıyor.

