Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan restorasyonlarla yeniden hayat bulan, tarihi Sille Mahallesi'nde yer alan müzeler; yoğun ziyaretçi trafiğiyle Konya turizmine önemli katkılar sağlıyor.

KONYA (İGFA) - Konya'nın en eski yerleşimlerinden biri olan ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Bölgeyi özel kılan unsurların başında, Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ziyaret açılan ve yoğun ilgi gören tarihi yapılar geliyor. Bu kapsamda Aya Elenia, Zaman ve Sille Müzeleri, geçmişin izlerini yakından görmek isteyen tarih ve kültür meraklıları için öne çıkan ziyaret noktaları arasında bulunuyor.

'SİLLE MÜZESİ' KONYA VE SİLLE'NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR

Her bölümünde Sille'nin farklı bir yönünü ortaya koyan müze yıl boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Sille'nin girişinde, Sille'ye özgü taş mimarisi ile dikkat çeken bu özgün yapı 750 metrekare alana sahip olup iki kattan oluşuyor. Müzenin giriş katında Kisve-i Şerif olarak adlandırılan Kâbe iç örtüsü, Sille Medresesi'ne ait yazma eserler ve Sille'de yer alan önemli yapıların maketleri sergileniyor. Müzenin üst katında ise 18. ve 20. yüzyıllara ait Sille'nin çömlek ve halıları, kılık kıyafet, mutfak ve hamam kültürüne ait eserler yer alıyor.

Türkiye'nin ilk Zaman Müzesi, zaman kavramıyla ilgili birçok eser ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Zaman Müzesi yıl boyunca Sille'yi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından tarihe vefa kapsamında turizmin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkılması amacıyla 2012 yılında restorasyonu tamamlanan ve Sille Şapeli'nde kurulan müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yüzlerce yıl kullanılan zamanı gösteren araçlar sergileniyor. Müzenin ilgi çeken eserleri arasında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, muvakkitler tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma-baskı takvimler yer alıyor. Ayrıca altın, gümüş köstekli cep saatleri, Türk Hava Kurumuna ait, illere göre coğrafik ve ekonomik verilerin bulunduğu cetvelli takvim, Roma dönemi arkeolojik güneş saati örneği ve halen Konya Hacı Hasan Camii kıble duvarında bulunan Osmanlı dönemi güneş saati reprodüksiyonu gibi birçok eser dikkat çekiyor. Müzede 170 yaşındaki saat 200 yaşındaki takvim bulunuyor.

DÜNYANIN AYAKTA DURAN EN ESKİ KİLİSESİ; AYA ELENİA

Aya Eleni Müzesi, dünyanın ayakta duran en eski kilisesi olarak biliniyor. 327 yılında Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena'nın yaptırdığı, günümüzde ise müze olarak faaliyet gösteren ibadethaneyi ziyaret edenler tarihe tanıklık etme fırsatı buluyor.

Yıllara meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalan kilise düzgün kesme Sille taşı ile yapılmıştır. Tarihi yapının iç kapısının üstünde Yunan harfleriyle yazılmış Karamanlıca bir tamir kitabesi bulunmaktadır ve tarihi yapı hakkında bilgi vermektedir. Bu kitabe 1833 tarihlidir. Avlusunda ise kayalara oyulmuş odalar yer almaktadır. İbadethanenin batı duvarında yer alan kapısından nartekse girilir. Burada kadınlar mahfeline çıkan iki yönlü taş merdivenler vardır. Ana kubbesi 4 fil ayağı üzerinde 3 nefli olan kilisenin içerisinde ahşaptan, üzeri alçı süslü bir vaaz kürsüsü ile apsisle ana mekanı ayıran ahşap alçılı ikonostasis bulunmaktadır. Bunun üzerinde ise Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in resimleri bulunmaktadır.

Aya Elenia, Zaman ve Sille Müzeleri pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 09.00- 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.