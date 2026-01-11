Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında 12 ilçede 635 personel ve 127 araçla 7/24 görev yaptı. Buna göre yangın, kurtarma ve önleme faaliyetleriyle toplam 13.562 vakaya müdahale edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 12 ilçede konuşlu 19 itfaiye grup ve müfrezesi, 635 personel ve 127 uluslararası standartlarda tam donanımlı araç ile 7/24 acil durum hizmeti vermeye devam ediyor.

2025 yılı boyunca toplam 5.975 yangın vakasına müdahale edildi. Bu vakalardan 672'sini ev yangınları, 210'ununu iş yeri yangınları, 100'ünü endüstriyel tesis yangınları, 110'ununu ormanlık alan yangınları, 1.312'sini ot, anız ve ekin yangınları, 1.263'ünü çöp ve atık yangınları, 1.771'inini ise diğer yangınlar oluşturdu.

Kurtarma ve diğer operasyonlarda ise toplam 7.587 vaka başarıyla sonuçlandırıldı. Bu vakalar hayvan kurtarma (3.757), insan kurtarma (2.846), trafik kazaları (591) ve diğer hizmetler ise (393) olarak sıralandı.

13.562 VAKAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ve kurtarma operasyonlarıyla birlikte 2025 yılında toplam 13.562 vakaya müdahale edilirken, geçen yılın rakamı olan 11.980'in üzerinde bir performans sergilendi.

Kocaeli İtfaiyesi sadece müdahaleyle kalmadı, önleyici çalışmalar da yoğun şekilde yürütüldü. Bu kapsamda 31.602 vatandaşa yangın ve yangın önleme eğitimi verilirken, 8.026 yangın önleme faaliyeti proje ve denetim birimi tarafından gerçekleştirildi. KOSKEM ekipleri ise görev aldıkları sahillerde 1.906 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 2005-2025 yılları arasında toplam kurtarılan kişi sayısı 22 bin 665'e ulaştı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, uzun süreli hazırlık ve kapsamlı saha çalışmaları sonucunda AFAD'ın 'Kentsel Arama Kurtarma Ağır Seviye Ekip' akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.

Özellikle yaz döneminde çıkan orman yangınlarında hem Kocaeli'de hem de çevre illerde aktif görev alındı. Buna göre Karabük, Çanakkale, Sakarya(2), Bilecik(2), Bursa, Manisa ve Edirne'deki orman yangınlarına takviye ekip desteği, Balıkesir Sındırgı'daki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları desteği, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında ise söndürme faaliyetlerine destek verildi.

İtfaiye ekiplerinin 2025 yılı ortalama ulaşım süreleri ise kentsel alanda 7 dakika 1 saniye, kırsal alanda ise 15 dakika 38 saniye oldu. Kocaeli İtfaiyesi, 2025 yılında yangın ve kazalara müdahale etmenin yanı sıra eğitim, önleme, afetlere hazırlık ve hızlı müdahale kapasitesiyle güvenli bir Kocaeli hedefini güçlendirdi.