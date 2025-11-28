Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şehir ve Aile Şurası'nın açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şehir ve Aile Şurası', Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle başladı. Açılışa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan edilmesinin önemine dikkat çekti. Altay, ailenin sevgi, saygı ve dayanışmanın öğretildiği en temel kurum olduğunu vurgulayarak, 'Aile güçlü olursa toplum da güçlenir; aile sağlam durursa millet de istikametini şaşırmaz' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, modern çağın bireyselleşme söylemiyle aileyi tehdit ettiğini belirterek, aileyi korumanın toplumun geleceğini korumak anlamına geldiğini söyledi. Ayrıca, Konya'yı 'aile dostu bir şehir' olarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, aileyi güçlendirmenin toplumsal ve demografik açıdan önemine değinerek, 'Güçlü kadın güçlü aile demek, güçlü aile güçlü toplum demek' dedi. Göka, aile değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Konya Valisi İbrahim Akın, şura raporları ve politika önerilerinin yalnız Konya için değil, ülke genelinde başvuru kaynağı olacağını belirtti.

BAKAN GÖKTAŞ: 'AİLE SAĞLAM OLURSA ŞEHİR GÜVEN VERİR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasında aileyi şehirlerin ruhuyla ilişkilendirerek, ailelerin güçlü olduğu şehirlerin güven verdiğini söyledi. Bakan Göktaş, Konya'nın aile dostu şehircilik anlayışında örnek bir şehir olduğunu belirterek, 26 park ve Akyokuş Kasrı'na 'Aile Dostu Levhası' ve 'Aile Dostu Mekan' ünvanını takdim etti.

Bakan Göktaş, şehirlerin planlamasından sosyal hizmetlere kadar aileyi merkeze alan çalışmaların önemine dikkat çekti ve şuradan çıkacak önerilerin Türkiye'nin sosyal mimarisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Programa AK Parti ve MHP temsilcileri, rektörler, ilçe belediye başkanları, STK'lar ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehir ve Aile Şurası, 30 Kasım Pazar günü sona erecek.