Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde bir apartmanda yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, teslimat yapmak için apartmana giren bir kurye, bina girişinde bulunan ayakkabıları çalmaya çalıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, şüpheliyi engelleyerek polis ekiplerine haber verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde kuryenin ayakkabıları alıp uzaklaşmaya çalıştığı anların açıkça görüldüğü belirtildi. Şüphelinin polis tarafından henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken apartman sakinleri, güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

Yetkililer, vatandaşlara apartman girişlerinde bulunan kişisel eşya ve paketlere karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.