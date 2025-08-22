Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açacağı Zamansız Kitaplar Müzesi’yle geçmişin izlerini taşıyan 3 bin kitabı kitap severlerle buluşturacak.BURSA (İGFA) - Kültür mirasına katkı sunmak amacıyla arşivinde bulunan 3 bin kitabı gün yüzüne çıkartan Osmangazi Belediyesi, her biri geçmişin izlerini taşıyan kitapları Zamansız Kitaplar Müzesi’nde kitap severlerle buluşturuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak müzede 1929 ve 1990 yılları arasında basılmış nadir eserler bulunuyor.

Müzede bulunan yaklaşık 3 bin seçkin eser Türk edebiyat tarihi açısından önemli örnekler sunarken Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yayımlanan roman ve hikâyeler, dönemin toplumsal yapısını ve edebi anlayışını yansıtıyor. Açılmak için gün sayan Zamansız Kitaplar Müzesi’ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, burada incelemelerde bulunarak müze hakkında bilgiler verdi.

KİTAPLARIN TAMAMI OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN AŞRŞİVİNDEN ÇIKTI

Zamansız Kitaplar Müzesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kapılarını açacağını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Bu müzede 3 bine yakın kitabımız var bu kitapların tamamı Osmangazi Belediyesi’nin arşivinden çıktı. Müzeye dışarıdan hiçbir kitap gelmedi. Bizim burada amacımız kitapların zamansız olduğunu insan uygarlığı boyunca devam ettiğini ve günümüze kadar geldiğini anlatmak, bu kitapları önümüzdeki kuşaklara aktarmayı amaçlıyoruz. 30 Ağustos tarihinden itibaren tüm okuyucuları müzemize bekliyoruz” dedi.