Konya Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi, kullanılmayan oyuncak ve çocuk kitaplarının ihtiyaç sahibi miniklere ulaştırılması amacıyla 'Oyuncak ve Kitap Paylaşım Kumbarası' projesini başlattı.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında; çocuk kitapları ve oyuncaklar, ilçenin belirlenen noktalarındaki kumbaralara bırakıldı.

Adalet Parkı, Hoş Kubbe Kütüphanesi ve Trafik Eğitim Parkı'na yerleştirilen paylaşım kumbaralarına bırakılan oyuncak ve kitaplar, düzenli olarak kontrol edilerek temiz, güvenli ve kullanıma uygun şekilde Gençlik Meclisi gönüllüleri tarafından çocuklara ulaştırılacak.

BAŞKAN KILCA KARATAYLILARI PROJEYE DESTEK VERMEYE DAVET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projenin toplumda paylaşma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediğini belirterek tüm Karataylıları projeye destek olmaya davet etti.

Karatay'ın dayanışma geleneğine dikkat çeken Başkan Kılca, paylaşım kumbaralarının şehirdeki sosyal yardımlaşma anlayışına yeni bir bakış kazandıracağını ifade etti. Kullanılmayan oyuncak ve kitapların, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmasıyla hem israfın önüne geçildiğini hem de çocukların eğitim ve oyun ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Kılca; ekonomik imkanları kısıtlı ailelerin yükünü hafifleten bu çalışmayı çok önemsediklerinin altını çizdi.

'HER BİR ÇOCUĞUMUZUN DÜNYASINA TEBESSÜM EKLEYELİM'

Kısa vadede çocukların mutluluğunu artıran bu tür projelerin uzun vadede empati ve yardımlaşma farkındalığını güçlendirdiğini belirten Başkan Hasan Kılca, 'iyiliği çoğaltan' bir belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ettiklerini dile getirdi. Çocukların hayal gücünün bir oyuncak ya da kitapla daha da zenginleşebileceğini söyleyen Kılca; 'Küçük bir iyilik, bazen bir ömür unutulmayacak bir mutluluğun başlangıcı olabilir.' ifadelerini kullandı. 'Biz, paylaşmayı medeniyetimizin merkezine koymuş bir toplumun mensuplarıyız' diyen Kılca, projeye katkı sunan her vatandaşın bir çocuğun dünyasına mutlu bir tebessüm ekleyeceğini vurguladı.