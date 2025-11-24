Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) tarafından hazırlanan 'Mekân, Hafıza ve Kadınlar Pazarı' başlıklı eserin galası gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından hazırlanan 'Mekân, Hafıza ve Kadınlar Pazarı' başlıklı eserin galası, SİA Meram Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, Konya'nın geleneksel çarşı kültürünün önemli duraklarından biri olan Kadınlar Pazarı'nın geçmişten bugüne uzanan hikâyesine ışık tutan çalışmayı inceleme fırsatı buldu.

SİA Meram Yerleşkesinde düzenlenen galaya akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve şehir kültürü üzerine çalışan davetliler katıldı.

Şehir Monografi Serisi kapsamında yayımlanan çalışma; Konya Kadınlar Pazarı'nın günümüzdeki adıyla Melike Hatun Çarşısı'nın şehrin toplumsal hafızasındaki yerini ve mekânsal dönüşümünü kapsamlı bir şekilde ele alıyor.

ESERİN HAZIRLIK SÜRECİ KATILIMCILARA AKTARILDI

Gala programında, eserin hazırlık aşamaları ve içerik çerçevesi Proje Yürütücüsü Gülistan Ersöz tarafından detaylı şekilde anlatıldı. Ersöz; mekânsal araştırmalar, saha çalışmaları, arşiv incelemeleri ve sözlü tarih görüşmeleriyle şekillenen bu çalışmanın, Konya'nın kültürel belleğini kayıt altına alma açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

ŞEHRİN BELLEĞİNE KATKI SUNAN BİR ÇALIŞMA

Kitap; Kadınlar Pazarı'nın sosyal yaşamda üstlendiği roller, kadın emeği ve üretim geleneği, çarşı kültürünün sürekliliği ve mekânın tarihsel dönüşümü gibi başlıklara odaklanarak Konya'nın kültürel kimliğine dair geniş bir perspektif sunuyor.

Katılımcılar, eserde yer alan görseller, saha notları ve tarihsel değerlendirmeleri inceleyerek mekânın kentsel hafızadaki önemini yakından görme imkânı buldu.