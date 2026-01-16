Evde Bakım Yardımı'na ilişkin usul ve esaslarda önemli değişiklikler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Yeni düzenlemeyle birlikte evde bakım yardımından yararlanma şartları, gelir hesaplama kriterleri, denetim mekanizmaları ve yardımın sonlandırılmasına ilişkin hükümler daha ayrıntılı ve net hale getirildi.

BAKIM İHTİYACI HEYET RAPORUYLA TESPİT EDİLECEK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, evde bakım yardımından yararlanabilmek için sağlık kurulu raporuna ek olarak, engelli bireyin günlük yaşamını başkasının yardımı olmadan sürdüremeyeceğinin heyet tarafından düzenlenecek bakım raporuyla tespit edilmesi zorunlu hale getirildi. Başvurular, dosya belgeleriyle birlikte hane ziyareti kapsamında değerlendirilecek.

ENGELLİ BİREY VE BAKIM VEREN AYNI ANDA YARDIM ALAMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, evde bakım yardımı alan engelli birey başka bir engelli bireyin bakımını üstlenemeyecek. Aynı şekilde, bakım veren kişi de engelli statüsünde evde bakım yardımından yararlanamayacak.

GELİR HESAPLAMASINDA ARAÇ VE KİRA DETAYI

Yönetmelikle birlikte hane gelirinin hesaplanmasında önemli değişiklikler yapıldı:

Buna göre hanede bir adet binek araç bulunması halinde, ÖTV Kanunu'nda belirtilen parasal sınırı aşan kısmın 120'de biri gelir olarak hesaplanacak. Birden fazla araç varsa, en yüksek değere sahip araç için bu hesaplama yapılacak, diğer araçların tamamı için rayiç veya kasko bedelinin 120'de biri dikkate alınacak. Kira geliri varsa sözleşme tutarı, yoksa rayiç bedel esas alınacak. Öğrenim kredisi, doğum yardımı ve staj ücretleri hane gelirine dahil edilmeyecek.

DENETİMLER ARTIYOR, YERSİZ ÖDEMELER GERİ ALINACAK

Kontrol ve rehberlik incelemeleri sonucunda engelli bireyin artık bakıma muhtaç olmadığı ya da bakım hizmetlerinin fiilen sunulmadığı tespit edilirse, yardım heyet kararıyla sonlandırılacak. Bildirim yükümlülüğüne uyulmuş olsa dahi, yersiz yapılan ödemeler yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilecek.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE 90 GÜN SÜRE

Nakil talebinde bulunan veya sistemde adres değişikliği görülen kişilerin 90 gün içinde yeni adres için başvuru yapmaması halinde evde bakım yardımı sonlandırılacak.

Yardımı sonlandırılan dosyalar için, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz hakkı tanındı. İtirazlar, ilk değerlendirmede görev almamış personelden oluşan ikinci bir heyet tarafından incelenecek. Bu heyetin kararı nihai olacak.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz