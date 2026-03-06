Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu belediyeleri ortaklığıyla Dünya Yetimler Günü vesilesiyle düzenlenen programda Konya'daki yetim çocuklar iftar sofrasında buluştu.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Konya Büyükşehir Beediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu anlamlı buluşmanın birlik ve gönül ikliminde gerçekleşmesini çok değerli bulduğunu ifade etti.

'BU ŞEHİR EMANETE SAHİP ÇIKMAYI VAZİFE BİLEN BİR ŞEHİRDİR'

Konya'nın tarih boyunca bir gönül şehri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, 'Bu şehir, kapısını çalana evini açan, ihtiyaç sahibini gözeten, emanete sahip çıkmayı vazife bilen bir şehirdir. Bu şehir, bir çocuğun kalbine dokunmanın, bir toplumu ayağa kaldırmak olduğunun bilincindedir. İslam medeniyetinde de yalnız kalmış bir çocuğa sahip çıkmak sosyal bir sorumluluk olduğu kadar imani bir yükümlülüktür. Peygamber Efendimizin daha dünyaya gelmeden babasını kaybetmiş olması da bize bu konuda derin bir hikmeti hatırlatır. O, hayatı boyunca sahipsiz bırakılanların yanında durmuş, yalnız kalan herkesi himaye etmiş, kimsesizlerin kimsesi olmuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz 'Müslüman toplumunun en hayırlısı yetime ve kimsesize sahip çıkandır' buyurarak her birimize açıktan yol göstermektedir' ifadelerini kullandı.

'SİZLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRMEK, HAYAT YOLCULUĞUNUZDA SİZLERE DESTEK OLMAK BİZİM ASLİ VAZİFELERİMİZDENDİR'

Konya Valisi İbrahim Akın da, Konya'nın Hz. Mevlana'nın öğretileriyle insanı kucaklayan, vakıf kültürüyle yetimin başını okşayan bir medeniyetin taşıyıcısı olan kadim bir başşehir olduğunun altını çizdi. Yetimlerin ülkenin ve milletin umut dolu yarınları olduğunu ifade eden Vali Akın, 'Sizleri en iyi şekilde yetiştirmek, hayat yolculuğunuzda sizlere destek olmak bizim asli vazifelerimizdendir. Bu mübarek Ramazan akşamında düzenlenen iftar programımıza katkı sunan Konya Büyükşehir Belediyemize, Meram, Karatay ve Selçuklu Belediyelerimize ve emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.