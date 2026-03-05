Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu kentin farklı noktalarında düzenlediği programlarla yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesindeki iftar programında binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Temenyeri Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen iftar programına, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir iştiraklerinin yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, Ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında vatandaşları aynı sofrada buluşturduğunu anlatan Işıkyıldız, düzenlenen etkinliklerle Bursa'da birlik ve beraberlik kültürünü daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız ve beraberindekiler, teravih namazının ardından 75. Yıl Mahallesi Ali Yazıcı Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.