Konya Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa dayanıklı ve yüksek katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla mikro klima etkisine sahip bölgelerde başvuru yapan üreticiye Antep Fıstığı fidanı desteğinde bulunuyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa dayanıklı ve yüksek katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü tarımsal destekleme çalışmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışında kırsal ve tarımsal kalkınmanın artırılmasının Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en öncelikli hizmetleri arasında olduğunu vurguladı.

Tarımsal üretim yelpazesini çeşitlendirmek için yürüttükleri çalışmalarda Antep Fıstığı desteğinin bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Konya'mızın bereketli topraklarında üretimin artması, çiftçimizin gelirinin yükselmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle su kısıtı yaşanan bölgelerde yüksek getirisiyle öne çıkan Antep Fıstığının yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, başvuru yapan çiftçimize Antep Fıstığı desteğimiz bu dönem de artarak devam etti' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönem ve bu dönem 9 ilçenin 61 mahallesinde dağıttıkları Antep Fıstığı fidanı miktarının 4.020'e ulaştığını dile getiren Başkan Altay, 'Yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçimizin bütçesine katkı sağlıyoruz. Antep Fıstığı özellikle marjinal arazilerin değerlendirilmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Kuraklığa dayanıklı yapısı sayesinde özellikle mikro klima etkisine sahip bölgelerimizde çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Amacımız, tarımsal üretimi çeşitlendirmek, çiftçimizin gelir kaynaklarını artırmak ve kırsalda yaşamı daha sürdürülebilir hale getirmek. Bereketli olsun' diye konuştu.

ÇİFTÇİLER KONYA BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir'in Antep Fıstığı fidanı desteklemesinden faydalanan Konyalı üreticiler de yaptıkları açıklamada, desteklemeden memnun olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.