Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 'Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması' programına katıldı.

SAKARYA (İGFA) - AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programda engellilerin hayatına dokunan, onların sosyal hayatın içine katılmalarını destekleyen projeler ödüllendirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAKARYA'YA SELAM:

Büyükşehir Belediyesi'nin Sakarya Ulaşım (SAKUS)uygulamasına entegre şekilde hayata geçirdiği'Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Ulaşım Destek Sistemi'projesi ulaşımda erişebilirlik kategorisinde ödül kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödülü Sakarya adına bizzat Yusuf Alemdar'a teslim ederek şehre selamlarını iletti. Başkan Alemdar, 'Gururluyuz. Engelli kardeşlerimizin toplu taşıma hizmetlerine erişilebilirliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemiz ödüle layık görüldü. Ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın ellerinden aldık. Engelli kardeşlerimizin hakkını korumak, toplumla entegre olmasını sağlamak, yaşam standartlarında kolaylıklar sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere bu ödülü takdim eden Cumhurbaşkanımız SayınnRecep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'na sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Önce şehrimiz, sonra Türkiye için, tüm vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve sosyal belediyecilikle buluşması için durmadan, yorulmadan, gayretle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'HİÇBİR DESTEK ALMADAN SEYAHATLARINI PLANLIYOR'

Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Ulaşım Destek SistemiProjesi'şehir içi ulaşımda Sakarya Ulaşım (SAKUS)uygulaması sayesinde işitme, görme ve bedensel engelli bireylerin toplu taşımada hiçbir destek almadan kendi seyahat planlarını yönetebilmesini sağladı.

Engelli bireyler bu uygulamadaki görsel ve sesli komutlar sayesinde tüm ulaşım araçlarına rahatlıkla biniyor, inecekleri durağı tek bir dokunuşla şoföre bildiriyor ve sürücüye araçtaengelli bir birey olduğunu anında aktarabiliyor.

Bu yönleriyle uygulama Türkiye genelinde birçok yerel yönetime örnek olurken, büyük takdir topladı.

PROJENİN DETAYLARI NELER?

-SAKUS uygulamasını telefonlarına indiren engelli vatandaşlar ve refakatçileri bu hizmetten faydalanabiliyor.

-Uygulamayı kullananlara sesli yönlendirme, hat bildirimi ve durak bilgilendirme hizmeti sağlanıyor

-Uygulama ile şoföre durakta engelli yolcu olduğu anlık bildiriliyor.

-Sürücü ekranında ise şoföre engellinin hangi durakta ineceği bilgisi gönderiliyor.

-Böylelikle engelli birey, başlangıç durağından ineceği noktaya kadar bütün süreci planlamış oluyor.

-Bu projeyle işitme, görme ve bedensel engelli bireyler en az yardımlar yolculuklarını rahatça planlayabilecek, gerçek zamanlı bilgilendirme özellikleriyle kontrollü, güvenli ve kesintisiz bir ulaşım deneyimi yaşatacak.

-Uygulama aynı zamanda refakatçilere de kişisel rota oluşturma ve anlık konum takibi imkânı sunuyor.