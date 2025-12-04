Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'le birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Ankara'da Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan, milletvekilleri ve il başkanıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret eden Başkan Yusuf Alemdar, 'Arifiye'de askeriyeye ait olan alanın Büyükşehir Belediyemize tahsisine yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Rezerv alanın tahsisi için süreç inşallah başladı. Sayın Bakanımıza şehrimize gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz. Toplantımızda alınan kararların güzel şehrimiz Sakaryamıza hayırlar getirmesini diliyorum' dedi.

REZERV ALAN

Görüşmede, Arifiye'de Millî Savunma Bakanlığı'na ait arazinin bir kısmının Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne rezerv alan olarak tahsis edilmesi konusu ele alındı.

SAKARYA İÇİN HEP BİRLİKTE

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, 'Her zaman söylediğimiz gibi biz Sakarya için biriz ve birlikte çalışıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve il başkanımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Bugün Ankara'da gerçekleştirdiğimiz temaslarda Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'i ziyaret ettik.

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Başkan Alemdar, 'Bugün Arifiye'de askeriyeye ait olan alanın Büyükşehir Belediyemize tahsisine yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Rezerv alanın tahsisi için süreç inşallah başladı. Sayın Bakanımıza şehrimize gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz. Toplantımızda alınan kararların güzel şehrimiz Sakaryamıza hayırlar getirmesini diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrası Sakarya heyeti Bakan Yaşar Güler ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Bakan Güler, Sakarya'ya ve Sakaryalı vatandaşlara selamlarını iletti.