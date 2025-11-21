Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yılki teması 'Huzur Vakti' olarak belirlenen 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerini İstanbul'da düzenlenen geniş katılımlı programla tanıttı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 7-17 Aralık tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından misafirleri Konya'da ağırlayacaklarını belirterek, 'Gönülleri mest edecek semâ törenlerine ilaveten paneller, kültür-sanat etkinlikleri ve uluslararası buluşmalarla 'Huzur Vakti' temasını gönüllere dokunacak biçimde işleyeceğiz. Tüm gönül dostlarını Mevlânâ'nın şehrine, huzurun merkezine davet ediyorum' dedi.

'HUZUR VAKTİ TEMASINI GÖNÜLLERE DOKUNACAK BİÇİMDE İŞLEYECEĞİZ'

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte; bu ruhu en iyi şekilde yansıtacak programlar hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Bu yıl da 7-17 Aralık tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi Mevlânâ'nın şehrinde, sevginin ve muhabbetin merkezinde hep birlikte ağırlayacağız. Bilhassa, UNESCO'nun 'Somut Olmayan Kültürel Miras' listesinde yer alan Sema Töreni, insanı kâinatın sırlarına erdiren yolculuğu ve Hakk'a ulaşmanın mertebeleriyle gönülleri mest edecek. Semâ törenlerine ilaveten paneller, kültür-sanat etkinlikleri ve uluslararası buluşmalara kadar geniş bir yelpazede, 'Huzur Vakti' temasını gönüllere dokunacak biçimde işleyeceğiz. Bu vesileyle, tüm gönül dostlarını 7 - 17 Aralık tarihlerinde Mevlânâ'nın şehrine, huzurun merkezine, Konya'ya davet ediyorum. Gelin hep birlikte; gönüllerimizi birleyen, ruhumuzu sükûnete erdiren huzur iklimini birlikte yaşayalım.'

'HEM ŞEB-İ ARUS İÇİN HEM DE YILIN HER MEVSİMİNDE TÜM MİSAFİRLERİMİZİ KONYA'DA HUZURLU BİR YOLCULUĞA DAVET EDİYORUM'

Konya'da tarih, kültür ve doğal güzellikler anlamında birçok değer bulunduğuna da dikkati çeken Başkan Altay, 'Bildiğiniz gibi, yaklaşık 10 bin yıllık tarihiyle, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük, yine UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Eşrefoğlu Camii başta olmak üzere; Selçuklu başkenti Konya'mızda tarih, kültür ve doğal güzellikler anlamında birçok değer bulunuyor. Ben, hem Şeb-i Arus için hem de yılın her mevsiminde tüm misafirlerimizi Konya'da huzurlu bir yolculuğa davet ediyorum. Bu vesileyle; başta Şeb-i Arus törenleri olmak üzere ilimizde kültür ve turizmin gelişmesi anlamında yaptığımız her çalışmaya katkı sunan, değerli Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, genel müdürlerimize ve emeği geçen herkese, şahsım ve şehrim adına şükranlarımı arz ediyorum' ifadelerini kullandı.

'BUGÜN MAZLUM COĞRAFYALARDA SAVAŞIN, YOKSULLUĞUN VE ADALETSİZLİĞİN GÖLGESİNDE HUZUR ARAYAN KARDEŞLERİMİZ VAR'

Konya Valisi İbrahim Akın, Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin bu yıl ki temasının 'Huzur Vakti' olarak belirlendiğini belirterek, 'Huzurun anlamı, esenliktir, barıştır. Bugün mazlum coğrafyalarda savaşın, yoksulluğun ve adaletsizliğin gölgesinde huzur arayan kardeşlerimiz var. Onların yüreğinde yankılanan dua Hz. Mevlana'nın asırlardır süregelen sevgi, hoşgörü ve barış öğüdüyle buluşup her defasında insanlığı kendine çağıran bir umuda dönüşüyor ve o umut bu yıl tüm dünyaya huzur, esenlik ve kardeşlik olarak yayılıyor. Biz de bu gönül hakikatini Konya'mızdan bir dua, bir barış çağrısı gibi yeniden insanlığa ulaştırmak işitiyoruz. Mevlana'nın hikmetli öğretisini insanlığa ulaştırma çabamıza en güçlü desteği veren sayın bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu yıl da hazırlıkları özenle ve gönülden yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

11 GÜN BOYUNCA ÇOK SAYIDA ETKİNLİK OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için hazırlanan videonun izlenmesinin ardından yaptığı konuşmasına, vuslatının 752. Sene-i Devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yâd ederek başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu yıl da hikmetleri ve düşünceleri ışığında Hazret-i Mevlânâ'yı 11 gün sürecek meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, Sema Mukabelesi ve farklı etkinliklerle anmakla kalmayıp anlamaya da çalışacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, 'Mevlânâ'nın yolundan gidenlerin bir hayat anlayışına dönüştürdüğü 'Mevlevîlik' kültürünün bizlere armağan ettiği değerler arasında; kendine has âdâb ve erkânı, özel mûsikîsi ve edebî külliyâtı ile 'Semâ' geleneği, hiç şüphesiz benzersiz bir yere sahiptir. Türk kültürünü oluşturan ve besleyen birçok unsur gibi, bu geleneğin ve mirasın korunması da bakanlığımızın başlıca sorumluluğu arasındadır' ifadelerine yer verdi.

'ANADOLU ERENLERİNİN EVRENSEL MESAJLARINI ANLAMAK VE KENDİMİZE REHBER EDİNMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZU UNUTMAMALIYIZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, modern hayatın zorlukları karşısında insanların Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahmet Yesevi'nin öğretileriyle hayata tutunduğunu belirtti.

Ersoy, 'Yüzyıllar öncesinden gelen bu ses, zaman ve mekân ayrımı gözetmeden kalplere dokunuyor. Asırlar geçse de Mevlâna ve Yunus'un eserleri tesirini hiç kaybetmedi. Bugün insanlık onların merhamet ve muhabbet çağrısına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor' dedi.

VUSLAT YIL DÖNÜMÜ ULUSLARARASI ANMA TÖRENLERİ

Bakan Ersoy, 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için hazırlanan etkinliklere değinerek, şunları aktardı:

'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni, bu yıl bir ilk olmak üzere, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü, Mevlânâ'nın vâlidesi Mümine Hatun'un Karaman'da Aktekke Camii'nde bulunan kabrinde; 'Mâder-i Mevlâna' etkinliği ile başlatıyoruz. Bu 11 günlük süre zarfında ziyaretçilerimizi, günün erken vakitlerinden itibaren konserleri, Mesnevî Sohbetleri, konferanslar, sergi etkinlikleri ve Mevlevî yaşam biçimi ve tasavvuf yolunun 'öz'ünü ifade eden 'Semâ Mukabelesi'ni, aslına uygun ve bu kültürel mirasa yakışır bir icra düzeyiyle idrak edebilmek adına sayısız etkinlik bekliyor. Bu yıl çocuklarımıza yönelik etkinlikler de planladık. Minik misafirlerimizi Mesnevî'den seçilmiş birbirinden güzel hikâyelerle buluşturacağız. Programın bir müstesnâ başlığı da, yakın zamanda ebediyete irtihal eden, Türk müziğinin âbide şahsiyetlerinden, kültür dünyamıza değerli eserler ve öğrenciler armağan eden Kutbu'n-Nâyî merhum Niyazi Sayın Hocamız anısına düzenlediğimiz 'ney meşki' etkinliğimizdir.'

'ÖZEL BİR TANITIM FİLMİ İLE ETKİNLİKLERİMİZİ TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ'

Etkinliklerin tüm dünyaya duyurulması ve tanıtılması adına çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bakan Ersoy, 'Biliyorsunuz Konya'da düzenlenen bu etkinlik dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Mevlana'nın felsefesi, öğretileri yüzbinlerce insanı her yıl Konya'ya çekiyor. Bu ilgi Şeb-i Arus zamanında daha da artıyor. Bizler de bu atmosferi daha iyi tanıtabilmek adına Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı da (TGA) harekete geçirdik. TGA ile 200'e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz ve GoTürkiye platformu ile milyonlarca takipçiye ulaşabiliyoruz. Hazırlanan özel bir tanıtım filmi ile etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız. Bu yıla özel bir başka etkinliğimizi ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Alanındaki ilk ve en kapsamlı etkinlik olan 'Müzehhep Mesnevîler Sergisi' ile yetmiş müzehhep Mesnevî nüshası bir araya getirdik ve Aralık ayı içinde Rami Kütüphanemizde sergilemeye başlayacağız. Bu sergi ile ziyaretçilerimizin Mesnevi'nin 7 yüzyılı aşan yolculuğuna hattalar ve müzehhipler tarafından ortaya konan nüshalarla tanıklık etmesini amaçlıyoruz' dedi.

Bakan Ersoy, etkinliklerde emeği geçen ve katkı sağlayanlara teşekkür ederek, 'Etkinliklerimizde yer alan tüm sanat kurumlarımızı, seçkin sanatkârlarımızı ve değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın'a da değerli iş birliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum' diye konuştu.

'HUZUR VAKTİ TEMALI ETKİNLİKLERİMİZDE BULUŞMAYA, İYİLİK VE GÜZELLİKLERİ PAYLAŞMAYA BÜTÜN MEVLÂNA DOSTLARINI DAVET EDİYORUM'

Bütün Mevlâna dostlarını düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet eden Bakan Ersoy, 'İçinde bulunduğumuz dönemde, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu erdem, ilke ve değerleri anımsatmak adına; tüm insanlığı refah, huzur ve saadete ulaştırmaya vesile olacak bu güzide değerleri yeniden hatırlamak üzere; Vuslat'ın 752. Yılı'nın hayır, güzellik ve mutluluklara vesile olmasını temenni ediyorum. 'Gönlün huzuru, gönül sahiplerinin huzurundadır.' Hikmetinin örgülediği Huzur Vakti temalı etkinliklerimizde buluşmaya, iyilik ve güzellikleri paylaşmaya bütün Mevlâna dostlarını davet ediyorum' diye konuştu.

Programa; İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, çok sayıda yerel ve ulusal medya temsilcisi ve davetliler katıldı.